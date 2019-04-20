Владимирская «Библионочь» - вторая серия

«Библионочь» во Владимире проходит в восьмой раз. И впервые - целых два дня. В пятницу тысячи владимирцев участвовали в интеллектуальных играх и квестах, учились новому на мастер-классах в областной библиотеке. А в субботу, 20 апреля, и юных и взрослых любителей интеллектуальных развлечений ждут в городской библиотеке для детей и молодежи, в обоих ее филиалах. Тема это библионочи - «Весь мир - Театр!», так что будет много сценических постановок.

Проверь свой английский и создай сценический образ

Филиал библиотеки для детей и молодежи на улице Мира приглашает на многочисленные мастер-классы и викторины. Здесь с 18.45 до 22.00 пройдут «Библиосумерки». Маленьких гостей ждут «Маски и краски» (0+) - мастер-класс по изготовлению масок, «Театр на ладошке» (0+) - изготовление героев домашнего кукольного театра по сказке «Курочка Ряба», «Классик в кармане» (6+) - по изготовлению значков, «Песочный кот» - по рисованию песком».

С 18:15 до 21:45 пройдет «Черная ладья» (6+) - открытые турниры по игре в шахматы. Любителей примерить на себя театральные роли приглашают на костюмированную фотосессию «Сценический образ» (6+). А знатоков английского - на «Пантомиму» (12+) - игру с английскими словами и выражениями и «Апрельскую фантазию» (12+) - кукольное представление на английском языке. Обещают также многочисленные логические игры, так популярные в последнее время.

В 19.45 в конференц-зале для юных мушкетеров и Д`Артаньянов пройдет мастер-класс «Основы театрального искусства» - уроки по театральному фехтованию и управлению куклами от актрис Владимирского областного театра кукол Марины Вахтаниной и Елены Тюриной. (6+).

В 21.15 детям покажут то, чего они никогда не видели - диафильмы! Взрослые смогут поностальгировать, а юное поколение - узнать, что же это такое.

А еще в библиотеке на улице Мира ждут любителей страшных, но интересных квестов. В 18.30 начнется литературный квест «В темной-темной комнате» - для любителей мистики (12+). Квест создан на основе классических мистических произведений Николая Гоголя, Даниила Хармса, Эдага По, и даже Пушкина и Толстого.

А в 19.45 и 20.45 пройдет детективный квест «Пока игра не окончена, сдаваться рано» по мотивам книги Книса Грабенстейна «Побег из библиотеки мистера Лимончелло» (12+). Великий Луиджи Лимончелло сделал так, что ребята попали в библиотеке в настоящий лабиринт. Победит тот, кто первым выберется из библиотеки. Шифрованные подсказки ловко спрятаны везде - в книгах, в архивных коробках, на потолке и даже в читательских билетах. Кто же сумеет выбраться первым?

Внимание! На квесты обязательна предварительная запись!

Где: Ул. Мира, 51, начало в 18.15. Полная афиша на сайте detmobib.ru.

«Розенкранц и Гильденстерн мертвы»

Во втором филиале детской библиотеки, на проспекте Строителей, будет театрально и музыкально. Откроет вечер группа «Бесконечная история» (12+), позже будет «Музыкальный сет» (12+) — выступление владимирских музыкальных групп «Горный ветер», «Заговорщики», «ФОНКНОФФ Оркестр», «Вне трафика».

В 20.00 покажут спектакль «Руки, которые не нужны» (12+) в исполнении актрис драмтеатра Анны Лузгиной и Ариадны Брунер. Это пьеса-исповедь о Марине Цветаевой и Константине Родзевиче, чей роман длился всего три месяца, за которые Цветаева написала 90 стихотворений.

В 21.00 «Поэтический перформанс» - выступления владимирских поэтов.

В 22 часа - «Кино-мастерская» - киносеминар по фильму «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» (12+). Это культовый фильм во всех смыслах - он снят по абсурдисткой пьесе Тома Стоппарда, которая рассказывает о двух второстепенных персонажах «Гамлета». Розенкранц и Гильденстерн - школьные друзья Гамлета, в пьесе Шекспира они почти не имеют значения. Стоппард пересказал историю, увиденную их глазами. Кстати, перевод пьесы на русский язык принадлежит Иосифу Бродскому.

И все время - «Театральный буфет» - чай и сладости для гостей.

Где: пр-т Строителей, 23, начало 20 апреля в 18.15. Подробная афиша на сайте detmobib.ru.