2019-04-19T16:39:52+03:00
Общество

Кольчугинский дом-интернат станет образцовым

Во Владимире прошло совещание, посвященное улучшению качества жизни и оказанию медпомощи в специализированных детских учреждениях региона
Ольга МАКАРОВА
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Губернатор Владимирской области Владимир СипягинГубернатор Владимирской области Владимир СипягинФото: Ольга МАКАРОВА
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Совещание под председательством губернатора Владимира Сипягина было посвящено итогам рабочего визита в 33-й регион уполномоченного при Президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой. Детский омбудсмен совместно с врачами московской городской детской клинической больницы имени Башляевой посетила Кольчугинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей.

По итогам проверки, которая прошла 8 и 9 апреля, выяснилось — в специализированном учреждении есть проблемы с оказанием медицинской помощи. В том числе в доме-интернате не соблюдаются сроки проведения диспансеризации, не хватает медицинских кадров, а именно нет ставки врача-невролога, инструктора по лечебной физкультуре и медсестры по диетологии. Помимо этого, специалисты выявили недочеты в работе органов опеки и попечительства по проверке условий жизни детей и в работе судебных принципов по поиску родителей, не выплачивающих алименты.

При этом детский омбудсмен Анна Кузнецова отметила, что в Кольчугинском доме-интернате хорошая инфраструктура и высокое качество образования. Несмотря на общий положительный отзыв, власти региона поставили задачу перед всеми ответственными региональными структурами устранить все недочеты. Это и стало главным вопросом совещания, в котором приняли участие врио первого заместителя губернатора Марина Чекунова, руководитель департамента здравоохранения Алексей Мозалев, директор департамента социальной защиты населения Любовь Кукушкина, директор департамента образования Ольга Беляева, представители контрольно-надзорных органов, аппарата Уполномоченного по правам ребенка региона, руководители социальных учреждений Кольчугинского района, директора психоневрологических интернатов области.

После визита омбудсмена в Кольчугинский дом-интернат выезжала проверка региональных специалистов. По ее итогам с отчетом о проделанной работе выступили директор департамента здравоохранения Юлия Арсенина, уполномоченный по правам ребенка в регионе Геннадий Прохорычев, директор Кольчугинского дома-интерната Наталья Мельникова, руководитель департамента социальной защиты населения Любовь Кукушкина.

Выступающим Владимир Сипягин задавал прямые вопросы, которые помогли детально разобраться в сложившейся ситуации.

. Фото: Администрация Владимирской области

.Фото: Администрация Владимирской области

- Безопасность, здоровье, образование и питание детей, сопровождение детей-сирот и детей с инвалидностью, защита детства – первоочередные задачи в работе органов государственной власти. Контроль за соблюдением прав ребенка должен быть постоянным, комплексным и системным, - отметил Владимир Сипягин. - Администрацией области уже разработан план мероприятий, который должен помочь в решении сложных вопросов работы детского дома-интерната и всех ведомств, участвующих в этом. «Дорожная карта» уже исполняется.

Областные власти поставили перед собравшимися задачу усилить взаимодействие учреждения с Областной детской клинической больницей, чтобы повысить контроль за состоянием воспитанников, а также решить кадровую проблему и лицензировать медицинские услуги. Сотрудники интерната, которые допустили нарушения, получили выговор.

Благодаря слаженной работе всех ответственных структур, акцентировал Владимир Сипягин, Кольчугинский детский дом-интернат станет во всех смыслах образцовым учреждением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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