Владимирские сантехники, выигравшие Всероссийский конкурс, встретились с Александром Байером

Владимирские сантехники — лучшие в России. 11 апреля команда ООО «ЖРЭП №8» города Владимира одержала победу на Всероссийском чемпионате «Лучший сантехник. Кубок России», который проходил в Челябинске. В профессиональном противостоянии наши земляки-Алексей Потягалов и Андрей Мичурин - оказались сильнее своих соперников из 10 регионов страны, за что заслуженно получили кубок и 300 тысяч рублей.

Достижение владимирских работников коммунальной сферы высоко оценили в областной администрации:19 апреля врио заместителя губернатора Александр Байер встретился с чемпионами страны, чтобы за утренней чашкой чая поздравить их с победой.

От лица всей областной администрации и лично Владимира Сипягина он поблагодарил ребят за впечатляющий результат, а также выразил надежду, что наши мастера в сфере ЖКХ и впредь будут лучшими в стране,

-Вот это победа! Гордимся! Вот это и есть настоящий показатель уровня наших управляющих компаний — молодцы!, - добавил врио заместителя губернатора области.

По словам сантехников, этой победы могло и не быть, ведь на конкурс работники ехать изначально не хотели — руководство заставило.

- Мы их долго уговаривали, - рассказывает директор ООО «ЖРЭП №8» Оксана Мичурина. - Они у нас ребята скромные, не хотели ехать, но мы уговорили. Сами сидели на трибунах, ждали, болели. Помогать нам нельзя было, только лишь поддерживали.

Первый этап соревнования начался еще в сентябре во Владимире. Наша команда сначала сняла видеоролик про свою организацию, затем поучаствовала в социальной акции — парни отремонтировали сантехнику ветерану труда, а также провели урок для учеников лицея №7. Со всеми этими заданиями водопроводчики справились «на ура» и без каких-либо проблем прошли в финальную часть соревнования, оставив позади 76 коллективов из разных городов страны.

- Было довольно волнительно, - вспоминает Алексей Потягилов. - Очень понравилась организация, все было на высшем уровне. Наши соперники были довольно серьезными ребятами, против них было трудно сражаться за победу, но, несмотря на соревновательный момент, мы даже сдружились, обменялись контактами.

Уже в финальной части в Челябинске соревнования поделились на два этапа — теория и практика. Наши земляки вновь оказались лучше всех. Судьи, в первую очередь, обращали внимание на скорость выполнения заданий, качество , а также на чистоту и порядок на рабочем месте.

- Дали время на выполнение практического задания - сборку теплого пола за 20 минут, температурой которого можно управлять через мобильное приложение. Работа для нас знакомая. После того, как судьи посмотрели результаты всех команд, нас признали победителями, - вспоминает Андрей Мичурин.

Дальше — награждение и знакомство с Анной Семенович, которая вручала чек на 300 тысяч. Какое-то время ребята, по их словам, даже не понимали, что победили, боялись выходить на сцену. Что делать с призом, сантехники пока не решили. На вопрос, выдали ли премию на работе, повернув взгляд на директора, сантехники с улыбкой ответили — пока нет.

Чемпионат «Лучший сантехник. Кубок России» проходил уже в седьмой раз, его главная цель – популяризация востребованной и нужной рабочей профессии, а также привлечение в отрасль ЖКХ молодых кадров. Дважды этот проект становился победителем конкурса Президентских грантов.