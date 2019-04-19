Парк «Дружба» и лыжню Алексея Прокуророва застраивать не будут

Представители администрации Владимира и городская Общественная палата провели выездное заседание на месте предполагаемой застройки полей у парка «Дружба». Местным жителям, которые переживают, что жилые высотки заденут парковую территорию и «Лыжню Алексея Прокуророва», объяснили: администрация не допустит, чтобы парк и лесопарк «Дружба» были застроены, а Лыжня Алексея Прокуророва исчезла.

Территорию застройки уменьшили на треть

Переживания жителей начались с петиции против «планов по застройке парка «Дружба» многоэтажными жилыми домами», которую им предложил подписать активист, владимирский журналист Иван Ростовцев. Конечно, в такой формулировке многие горожане ее подписали. Но правда в том, что ни парк, ни знаменитую лыжню застраивать никто не собирается. Лесопарк «Дружба» - особо охраняемый природный объект, и его застройка стала бы прямым нарушением закона. А парк «Дружба» расположен на муниципальной земле, которая отведена под зону рекреации.

Но какая же территория отведена под строительство жилого микрорайона? Об этом общественникам и местным жителям на месте рассказали и показали городские чиновники. Начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира Александр Карпилович напомнил позицию главы администрации Андрея Шохина: ни парк «Дружба», ни лесопарк застраиваться не будут, а «Лыжня Прокуророва, безусловно, сохранится. Тем более, что площадь земель бывшего совхоза «Вышка», где возведут дома, решением Шохина сокращена на треть — с 98 тысяч кв. м до 64 тысяч кв. м. А из нового проекта Генплана города Владимира убрали ранее планировавшуюся автодорогу, которая «разрезала» бы парк надвое.

«Никто не посмеет снести даже дерево»

Заместитель главы администрации Сергей Сысуев провел горожан по всему полю, показал границы частных участков и рассказал, что эти земли давно планировали застроить. Но не небоскребами, а трех- и пятиэтажными домами.

- Вот перед нами стоят дубы, - говорит жителям Сергей Сысуев. - Они принадлежат муниципальному парку «Дружба». Их срубать никто не будет. В Генплане эта территория считается рекреационной, местом общего пользования. А то, что за дубами, - это частная земля, ее выкупили еще лет 10-15 назад.

- И никто не посмеет снести на муниципальной территории хоть одно дерево. Мы этого не позволим! - продолжил главный архитектор города Андрей Быков. - Я думаю, что жители потом будут рады тому, что между зелеными зонами построят дома. Новый микрорайон будет обеспечен детскими садами, школой и больничным комплексом. Мэрия никогда не рассматривала возможность застройки парка и лыжни. На «Лыжне Прокуророва» продолжатся спортивные соревнования.

Председатель Общественной палаты города Владимира Федор Лавров отметил, что сейчас главное — выстроить диалог между жителями и городскими властями, а также с владельцами земельных участков. Как раз с ними представители Общественной палаты встретятся в ближайшее время.

- Мы рады, что администрация города во всем идет нам навстречу, что она открыта перед жителями и готова пояснить все моменты, которые непонятны им, - отметил Федор Лавров.

К этим словам в завершение встречи присоединился и сопредседатель регионального отделения ОНФ Сергей Кравченко. По его мнению, только так, встречаясь и открыто обсуждая проблемы с жителями, можно найти сбалансированное решение, которое и понравится владимирцам, и не повредит интересам развития города.