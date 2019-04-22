37 тысяч пенсионеров Владимирской области с мая будут получать социальную доплату к пенсии

В апреле был принят федеральный закон, который устранил некоторую несправедливость по отношению к пенсионерам, получающим самую маленькую пенсию. Согласно этому закону, пересмотрены правила подсчета социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума, который установлен в области или регионе. В результате прибавку к пенсии получат около 37 тысяч владимирских пенсионеров, средний размер прибавки - 600 рублей в месяц. Причем в мае будет выплачена недостающая сумма индексации за январь-апрель. То есть если прибавка составила 600 рублей, то в мае, кроме увеличившейся пенсии, пенсионеру дополнительно выплатят 2400 рублей.

Дело в том, что во Владимирской области, как и в большинстве регионов Российской Федерации, пенсионерам, чья пенсия меньше прожиточного минимума, начисляются социальная доплата в таком размере, чтобы пенсия стала равна этому самому минимуму. Во Владимирской области на данный момент прожиточный минимум для пенсионера составляет 8526 рублей. Именно столько и получают пенсионеры, если им начислена пенсия в меньшем размере.

Казалось бы, хорошее дело - малоимущим добавили чуть-чуть денег. Но именно из-за этого закона самые малообеспеченные пенсионеры оказались в невыгодном положении. Дело в том, что когда по федеральному закону индексируется социальная пенсия, то самые бедные пенсионеры этого не ощущают.

Владимирское отделение Пенсионного фонда поясняет на примере. Допустим, изначально пенсия жителя Владимира равна 7900 рублей. Прожиточный минимум пенсионера во Владимирской области на 2019 год составляет 8526 рублей. Поэтому пенсионер получает федеральную социальную доплату (ФСД) - 626 рублей, и всего ему платят ровно 8526 рублей.

С 1 января пенсия выросла на 7,05%, то есть на 557 рублей. Но даже после индексации пенсия получилась меньше прожиточного минимума, поэтому пенсионеру опять назначают доплату, и в итоге он получает все тот же минимум - 8526 рублей. Социальная доплата «съела» прибавку.

Это несправедливость и исправят поправки в закон «О государственной социальной помощи». Как рассказали во владимирской отделении Пенсионного фонда, по новым правилам доходы пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и всякие другие доплаты, сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы проведенных индексаций.

Рассмотрим на том же примере. Пенсия, составляющая 7900 рублей, после всех доплат доведена до прожиточного минимума - 8526 рублей. И только после этого индексируется на 7,05% - то есть увеличивается на 601 рубль и становится равной 9127 рублей.

Важно, что новые положения закона касаются всех выплат, начиная с 1 января 2019 года. Напомним, в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%, а в феврале на 4,3% проиндексированы ежемесячные денежные выплаты. Пенсии по государственному обеспечению в апреле увеличены на 2%.

Для того, чтобы получать новые доплаты к пенсии, никуда ходить не надо, это произойдет в беззаявительном порядке. Пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд России или органы социальной защиты, чтобы подать какие-либо заявления.