Владимирский преступник - какой он?

Как мы себе представляем «типичного уголовника»? Это молодой необразованный мужик, скорее всего, гастарбайтер, перебивающийся случайными заработками. Многие думают, что преступность сейчас молодеет - мол, современные подростки никаких идеалов и ценностей не имеют, только и знают, что чужие мобильники в подворотнях сшибать. Ну и дополняет картину мошенница «цыганской наружности», которая то порчу с пенсионерки снимет вместе с золотыми украшениями, то в виде социального работника все деньги из дома вынесет.

Так вот, все эти картинки довольно далеки от истины. Портал правовой статистики http://crimestat.ru опубликовал «социальный портрет преступности» по регионам. Владимирская область там тоже есть. Мы проверили, и полученная картина сильно отличается от стандартного представления обывателя. Посмотрим, как официальная статистика противоречит шаблонам.

«Все преступники - необразованные люди»

Ничего подобного. Почти 41 процент граждан, совершивших преступления, имеют среднее профессиональное образование. Причем эта цифра одинакова для мужчин и женщин. На втором месте, действительно, те, кто не имеет даже среднего образования - треть преступников едва закончила 9 классов.

И, между прочим, 12 процентов женщин, преступивших закон, имеют полное высшее образование! Среди мужчин таковых только 7%. Портал не дает сведений, за что именно сидят эти граждане, но можно предположить, что люди с высшим образованием чаще совершают экономические преступления и мошенничества, потому и женщин среди них больше.

«Понаехали уголовники»

Самое грубое заблуждение. Примерно 98 процентов всех преступлений во Владимирской области совершили российские граждане. За весь 2018 год в регионе попались и были осуждены за преступления только 248 иностранных граждан (в абсолютном большинстве - из стран ближнего зарубежья), из них всего 19 женщин. А россиян, преступивших закон, за прошлый год набралось больше 8000.

Причем, что интересно, среди иностранцев женщин-преступниц всего 8%, а среди россиян - около 20%.

«Молодежь нынче законов не уважает»

Только 4% преступлений во Владимирской области в прошлом году совершили подростки до 18 лет, из них около 1% дети 14-15 лет. А больше 50% преступников - в самом расцвете сил, от 30 до 50 лет. Вместо того, чтобы работать, рожать детей, строить дома и сажать дерево - воруют, грабят, жульничают... Печаль.

И самое неожиданное - 15% женщин, совершивших преступления - старше 50 лет. Нет бы ждать внуков и приближающейся пенсии - они нарушают закон. Кстати, мужчин, которые совершили преступления после 50 лет, только 10%.

«Нет работы - пойдет воровать»

И опять неправда. Только 0,5% преступников официально имеют статус безработного. Даже работников органов государственной власти среди нарушителей закона больше - примерно 0,7%. Примерно каждый восьмой уголовник имел на момент преступления постоянную работу по найму. Хотя самый частый случай, конечно - отсутствие и работы, и постоянного источника дохода. Таковых среди всех преступников примерно три четверти.

А вот студенты совершают преступления нечасто - всего 3% женщин и 6% парней в момент правонарушения учились. Вот вам и явная польза от высшего образования - хоть чему учатся, зато в криминал не ввязываются.

КСТАТИ

«Портрет типичного преступника» во Владимирской области не меняется последние 10 лет по всем параметрам, кроме одного. Он становится старше! В 2010 году только 39% нарушителей закона были в возрасте от 30 до 50 лет (сейчас больше половины). А вот уголовников от 18 до 25 лет тогда было около 23%, а в 2018 году - только 16%. В общем, молодежь растет законопослушная и потихоньку вытесняет любителей нарушать закон.