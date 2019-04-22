Земля ничья, детской площадки не будет

В одном из самых больших дворов Владимира, соединяющем три десятиэтажных дома, пару лет назад убрали детскую площадку. Дети, живущие в домах №20, 22 и 24 на Нижней Дуброве, остались без двора, где можно было бы поиграть с друзьями. На стадион 39-й школы родители не пускают — далеко, а местность во дворе просто не адаптирована для детей. Если раньше там были качели, горки, песочницы и турники, то сейчас торчит остов песочницы, утыканный бутылками, и турники с лавочкой, на которой, как правило, ночуют алкоголики.

Дворовая легенда гласит, что площадку снесли, потому что планировали поставить более современную и комфортную, но по истечении двух лет во дворе все та же картина — только собачьих испражнений и бутылок стало больше.

Проблема в том, что двор ничей. Дом №22 обслуживает МКП «ЖКХ», в то время как №24 находится в ведении ООО «Люкс». Директор МКП «ЖКХ» Андрей Глухоедов рассказал нам, что площадку действительно демонтировали, так как признали аварийной, но поставить новую — труднее, чем кажется. Все дело в том, что земля, на которой раньше стояли качели — муниципальная, соответственно ни жильцы, ни управляющая компания не имеют права там что-либо строить без разрешения мэрии. В то же время управляющие компании заявили, что с большой радостью бы сделали в этом дворе детскую площадку, так как нередко слышат претензии местных жителей. Проще говоря, МКП «ЖКХ» и ООО «Люкс» готовы сложиться деньгами и с разрешения мэрии и собственников наконец установить в столь большом дворе современную детскую площадку.

В городской администрации нам сообщили, что этот двор на Нижней Дуброве не один такой — похожая история произошла и в одном дворе на улице Горького. В мэрии в курсе проблемы и всеми силами пытаются решить. Проблема лишь в деньгах.

- Да, дворовая территория между этими домами действительно принадлежит городу. Площадку тогда демонтировали, так как на ней было опасно находиться детям. Так вышло, что муниципальный участок находится во дворе многоквартирных домов, очевидно, что там должна быть детская площадка. Сейчас мы рассматриваем различные варианты, ищем спонсорские средства, - заявил глава пресс-службы Александр Карпилович.

К сожалению, двор уже не попадает под программу благоустройства, а просить деньги с собственников в мэрии просто не имеют права. Как правило, площадки (в том числе воркаут) раз в год устанавливались совместно с «Росатом», но пока продвижения в этом вопросе нет.

Картина масломФото: Артем Бендрик

Услышав о готовности «управляшек» помочь в установке площадки, глава пресс-службы мэрии заявил, что передаст это в отдел управления ЖКХ, где займутся проработкой вопроса. Никаких конкретных сроков и гарантиq пока нет, а жителям Нижней Дубровы остается надеяться, что будущие партнеры быстро найдут общий язык и во дворе начнутся работы.

Надеемся, с нашей подачи все заинтересованные стороны договорятся.