Один из богатейших депутатов Владимира продал трактор и разбогател в 166 раз

Вслед за депутатами Законодательного Собрания и Госдумы о доходах за прошлый год отчитались члены владимирского горсовета. В списке самых богатых нардепов появился новый лидер - разбогатевший в 68 (!) раз за год строитель Василий Перцов. Еще более эффектный скачок совершил Николай Толбухин, он из числа самых бедных народных избранников резко переместился в группу лидеров, разбогатев за год в 166 раз.

Самым бедным остался Валерий Пузанов (ЛДПР), его доходы стали еще ниже. Но так как буквально на днях самый народный депутат города сложил с себя полномочия, титул самой бедной перейдет его однопартийцу Артему Солдатову.

Тройка богачей

Самый обеспеченный депутат горсовета Василий Перцов по результатам 2018 года задекларировал доход в 116, 4 миллиона рублей. Для сравнения, в прошлом году он отчитался о доходе в 1,7 миллиона рублей. С недвижимостью у нового лидера рейтинга по сравнению с другими депутатами-бизнесменами не густо: доля в квартире, два участка в разных долях владения и гараж. Жене Василия Перцова принадлежит неплохая японская иномарка, а сам депутат владеет моторной лодкой и двумя прицепами.

Прошлогодний лидер, владелец крупной сети магазинов Дмитрий Осипов за год стал зарабатывать на 20 миллионов рублей меньше. За 2018 год он задекларировал доход в 65,1 миллиона рублей. В 2018 году Дмитрий Осипов решил пересесть с "Лексуса" на "Порше". В ведомости вместо двух японских иномарок две престижные машины автоконцерна из Штутгарта. А вот супруга Дмитрия Осипова за год заработала всего 16 рублей 90 копеек.

Третий среди самых богатых депутатов горсовета - бизнесмен Николай Толбухин. В 2018 году он продал трактор и разбогател в 166 раз. Если в 2017 году предприниматель отчитался о весьма скромном доходе, то в 2018 за год он заработал аж 25,6 миллиона рублей. В собственности у него два земельных участка и жилой дом.

Ниже прожиточного минимума

Самым бедным депутатом традиционно остался Валерий Пузанов. Ставший на этой неделе бывшим депутат в месяц получал всего 9 тысяч рублей, это меньше прошлогоднего дохода члена ЛДПР на 1 тысячу рублей. Эти деньги Валерий Пузанов получает от партии и даже платит с них налоги. Кроме маленькой однокомнатной квартиры, у него в собственности ничего нет.

Вслед за Валерием Пузановым в рейтинге самых бедных депутатов горсовета оказался его однопартиец Артем Солдатов. За год он заработал 202 тысячи рублей. Его жена зарабатывает в два раза больше. В собственности депутата четверть квартиры и ВАЗовская "десятка". В качестве источника заработков депутата указаны накопления и проданный автомобиль.

Вслед за депутатами из ЛДПР расположилась их давний оппонент из КПРФ Людмила Бундина. За год она заработала всего 221 тысячу рублей, что меньше прошлогоднего результата на 30 тысяч рублей. В собственности у нее также нет ничего, кроме квартиры на окраине города.

Руководители - доход стабильный

Глава горсовета и пока еще мэр города Владимира Ольга Деева за год заработала 2,3 миллиона рублей. Ее доходы за год увеличились на 300 тысяч рублей. В собственности у Ольги Деевой земельный участок, дача и две квартиры в разных долях владения. У мужа мэра, заработавшего 787 тысяч рублей в год, есть иномарка "Шевроле".

Заместитель главы горсовета Сергей Киселев за год заработал 2,9 миллиона рублей, что чуть-чуть меньше, чем в 2017 году. В собственности у него два земельных участка и дом. Другой заместитель Ольги Деевой, Лариса Пышонина за год поправила свое финансовое состояние и заработала 993 тысяч рублей (почти в два раза больше, чем в 2017 году). В собственности у нее квартира и нежилое помещение.

КСТАТИ

Олимпийский чемпион - главный латифундист

Олимпийский чемпион Сеула 1988 года по тяжелой атлетике, тренер сборной России Павел Кузнецов за год заработал 6,1 миллиона рублей, что на 4 миллиона меньше, чем в прошлом году. Зато известный спортсмен остается явным лидером среди владельцев недвижимости. В собственности у него 17 земельных участков, дом, три квартиры в разных долях владения, восемь помещений, два здания, смесеприготовительный цех, склад, гараж транспортного цеха, гаражный бокс и даже собственный газопровод.

Автопарк чемпиона представлен внедорожником "Хаммер" и двумя прицепами. На жену тяжелоатлета записаны представительские иномарки "Инфинити" и "Мерседес", а также доля в квартире и часть земельного участка. Еще одна квартира записана на дочерей депутата.