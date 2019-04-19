Во Владимире пройдет общегородской субботник

Завтра, 20 апреля, состоится второй и главный городской субботник во Владимире (на прошлой неделе он не удался, погода подвела). Сотни, тысячи владимирцев будут убирать мусор, который всю зиму бросали не они. Да, есть такая легенда - мол, если человека заставить прибирать собственный двор, он не будет там мусорить. На самом деле так не бывает. Те, кто кидает под ноги себе и прохожим окурки, бумажки, пакетики от чипсов, на субботник не выйдут никогда. Выгребать чужую помойку придут сознательные люди, которые в жизни фантика мимо урны не бросили.

Внимание, вопрос: а в чем смысл? С одной стороны, дружно навести в городе чистоту - идея прекрасная, как-то даже неудобно с этим спорить. С другой... Когда субботники появились (100 лет назад), страна лежала в руинах. О коммунальных службах никто и не слышал. Единственным способом хоть что-то привести в порядок был добровольный труд рабочих, крестьян и даже Владимира Ленина.

Но с тех пор мы стали процветающей страной. Коммунальные службы во Владимире работают не безупречно, но очень эффективно. Там хватает людей и современной техники. За чистоту во дворах отвечают управляющие компании, а мы, жители, за это платим, и немало. Процесс строго контролирует мэрия.

Так зачем выходить самим и выводит детей выметать чужие окурки?

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