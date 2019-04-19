2019-04-18T16:55:28+03:00
Общество

Как пройти в библиотеку во тьме и что там делать до полуночи

19 и 20 апреля во Владимире пройдет очередная «Библионочь»
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Библионочь в библиотеке для детей и юношестваБиблионочь в библиотеке для детей и юношества
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Вы когда-нибудь видели, что творится в библиотеках ночью? Естественно, да, если бы были гостем одной из предыдущих «Библионочей» - в пятницу эта акция пройдет во Владимире уже в восьмой раз. Популярность «Библионочи» среди владимирцев просто неправдоподобна - такие толпы привычнее видеть на рок-концертах, а не в тихих читальных залах. Чем объяснить такую тягу к чтению и культуре, мы не знаем, но она не может не радовать.

В этот раз тема библионочи - «Весь мир - театр», так как в России сейчас идет Год театра. Как же таинственный мир кулис и не менее таинственный - книгохранилищ, пересекутся и развлекут владимирцев?

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Театральный квест и разумные роботы

19 апреля в областной научной библиотеке гостей ждут с 20.00 и до полуночи! Сразу после открытия стартует Театрально-библиотечный квест. Самые быстрые и находчивые участники игры получат памятный приз. Одновременно будет проходить мастер-класс «Пластилиновая живопись» (6+), игротека от «Мосигры» (6+) и «Атомная игротека» (12+) от информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ).

Настоящие театральные постановки можно будет посмотреть с 8 до 10 часов вечера на Большой сцене. Московский семейный театр «Студия Т» покажет классическую «Снежную королеву» (6+) по Андерсену, Жанна Хрулева представит Театр-пюпитр «Мой Аркадий Аверченко» (12+), а начнется все фантастический спектаклем-триптихом по произведениям Рэя Брэдбери «И объяли меня воды…» (12+) от народного театра «Новая сцена».

Отдельная сцена - для поклонников науки. Ученики детского технопарка «Кванториум» с помощью очков виртуальной реальности покажут другой мир, населённой разумными роботами. Инженер Антон Андрианов расскажет о высадке на Луну, а владимирские путешественники Сергей Асташев и Дмитрий Козлов - о путешествии на Крайний Север.

В полночь состоится лазерное шоу.

Где: Областная научная библиотека им. Горького (ул. Дзержинского, 3). Подробная программа на сайте библиотеки library.vladimir.ru. Вход бесплатный.

Ученые VS актеры: кто убедительнее

«Science drama» (12+) - организованная ИЦАЭ читка пьесы о виртуальной реальности, захватывающей мир. Героиня научно-фантастической пьесы Джордана Харрисона «Марджори Прайм» не может смириться со смертью мужа и создаёт его голограмму – прайм, наделённый частью его воспоминаний и характером. Это размышение о живом и виртуальном общении, этических границах науки, искусственном интеллекте, памяти и любви.

Вместе с профессиональными актёрами на сцену выйдут учёные. Зрители попытаются угадать, кто есть кто. Режиссёром читки станет гостья из Москвы Юлия Беляева, выпускница режиссёрского факультета ГИТИСа.

Где: областная научная библиотека, в 20:15. Участие бесплатное, обязательна предварительная регистрация: https://myatom.timepad.ru/event/957312/

Рисование песком и настоящие диафильмы

20 апреля Библионочь пройдет в библиотеке для детей и молодежи. Филиал на улице Мира приглашает на многочисленные мастер-классы и викторины. Например, «Маски и краски» (0+) - мастер-класс по изготовлению масок, «Театр на ладошке» (0+) - изготовление героев домашнего кукольного театра по сказке «Курочка Ряба», «Классик в кармане» (6+) - по изготовлению значков, «Песочный кот» - по рисованию песком».

С 18:15 до 21:45 пройдет «Черная ладья» (6+) - открытые турниры по игре в шахматы. Любителей примерить на себя театральные роли приглашают на костюмированную фотосессию «Сценический образ» (6+). А знатоков английского - на «Пантомиму» (12+) - игру с английскими словами и выражениями и «Апрельскую фантазию» (12+) - кукольное представление на английском языке. Обещают также многочисленные логические игры, так популярные в последнее время.

В 21.15 детям покажут то, чего они никогда не видели - диафильмы! Взрослые смогут поностальгировать, а юное поколение - узнать, что же это такое.

Где: Ул. Мира, 51, начало в 18.15. Полная афиша на сайте detmobib.ru.

«Розенкранц и Гильденстерн мертвы»

Во втором филиале детской библиотеки будет театрально и музыкально. Откроет вечер группа «Бесконечная история» (12+), позже будет «Музыкальный сет» (12+) — выступление владимирских музыкальных групп «Горный ветер», «Заговорщики», «ФОНКНОФФ Оркестр», «Вне трафика». В 20.00 покажут спектакль «Руки, которые не нужны» (12+) в исполнении актрис драмтеатра Анны Лузгиной и Ариадны Брунер. Это пьеса-исповедь о Марине Цветаевой и Константине Родзевиче, чей роман длился всего три месяца, за которые Цветаева написала 90 стихотворений. В 22 часа - «Кино-мастерская» - киносеминар по фильму «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» (12+). И все время - «Театральный буфет» - чай и сладости для гостей.

Где: пр-т Строителей, 23, начало 20 апреля в 18.15. Подробная афиша на сайте detmobib.ru.

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КСТАТИ

В «Библионочь» можно можно будет попасть в обычно закрытые книгохранилища областной библиотеки и библиотеки для детей и молодежи со специальной экскурсией. А еще пройдут бесплатные квесты - на них нужна предварительная запись на сайтах и по телефонам библиотек.

Областная библиотека организует научный квест «Шифр Штирлица» (12+) и викторину Эйнштейн Party.

Библиотека для детей и молодежи (ул. Мира, 51) приглашает на литературно-мистический квест «В темной-темной комнате» (12+) и квест «Пока игра не окончена, сдаваться рано» (12+) по мотивам книги Криса Грабенстейна «Побег из библиотеки мистера Лимончелло».

ИСТОЧНИК KP.RU

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