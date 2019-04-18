В Киржаче погибла пенсионерка, сжигавшая мусор на приусадебном участке

18 апреля в микрорайоне Пиково Поле во время сжигания мусора на приусадебном участке погибла 80-летняя пенсионерка из Москвы.Женщина приезжала в Киржач на теплое время года.

Та самая жидкость для розжига костровФото: ГУ МЧС по Владимирской области

Приехав на дачу, пенсионерка решила убрать и сжечь старую траву. Чтобы разжечь огонь побыстрее, она полила кучу прошлогодних листьев и травы жидкостью для розжига костров. Огонь разгорелся так быстро, что перекинулся на женщину. Пенсионерка с больными ногами не смогла быстро убежать с места пожара и сгорела. От пожара сгорел весь участок площадью 100 квадратных метров.

Следственный комитет по Владимирской области проводит проверку по факту гибели пенсионерки.

ОФИЦИАЛЬНО

160 поджогов сухой травы потушили владимирские спасатели этой весной

Из них 114 раз трава горела в границах населённых пунктов. Общая площадь травяных пожаров составляет более 6 квадратных километров. Только за 17 апреля произошло 29 палов травы, из которых 19 – в населенных пунктах.

С 19 апреля во Владимирской области введен особый противопожарный режим. За палы сухой травы и сжигание мусора жителей будут штрафовать, размер штрафа до 6 тысяч рублей.