Бабушка пятилетней танцовщицы из Киржача подала в суд на ее тренера

В городе Киржач Владимирской области бабушка пятилетней девочки подала иск в суд - она обвиняет тренера местного танцевального клуба "Фарфалина" Оксану Русакову в жестоком обращении с детьми. Заслуженному тренеру грозит административный штраф по статье «Побои» - если, конечно, весьма сомнительные обвинения будут доказаны. Влиятельная бабушка серьезно взялась за дело и уже грозит тренеру новыми разбирательствами.

Пятилетняя Вероника ходила в клуб с сестрой-близняшкой полгода. Зимой девочка стала сильно уставать от занятий, а весной воспитанникам клуба предстояло оправиться на крупные соревнования. Поэтому тренеры готовили детей по усиленной программе. Вероника "сбавила обороты", ее не раз предупреждали, что если она не будет стараться, то ее выведут из группы. Кроме того, тренеры не раз просили бабушку девочек купить специальную резинку - ей обозначают талию, чтобы тренер мог понять, правильно ли танцор выполняет движения. Резинку так и не купили, поэтому приходилось пользоваться спортивной скакалкой. Так часто делают во всех танцевальных клубах. Вот скакалка и стала причиной судебного иска - якобы Оксана так сильно затянула ее на талии ребенка, что остались синяки. Это и есть «жестокое обращение».

- У нас есть письмо из Федерации спортивных танцев России, где поясняется, что такой инвентарь действительно используется при тренеровках, - пояснила адвокат Оксаны Русаковой Татьяна Гусева. - А ссадина у девочки едва заметная, от резинки от штанов след бывает больше.

Снимок кровоподдетка у ребенка

История, рассказанная в суде 10 апреля, такова. 5 февраля Вероника, по словам тренера, не слишком старалась на занятиях, ее вывели из зала и передали бабушке. Ее сестренка, кстати, осталась и занималась до конца. А 6 февраля поздно вечером бабушка повела Веронику в местную больницу «снимать побои». След от скакалки сфотографировали, фото показали в суде.

Тренеры считают, что бабушка просто обиделись, что внучку отстранили от тренировки.

- Ясное дело, когда ребенка выводят с занятий, такое никому не понравится, - говорит руководитель клуба и муж Оксаны Вадим Русаков. - Все считают, что их дети - лучшие.

У бабушки Вероники своя версия случившегося.

- Она перевязала ребенка прыгалками до кровоподтеков, - заявила женщина. - Ей не понравилось, что у ребенка животик. Но девочке пять лет.

Адвокат тренера Татьяна Гусева рассказала, что расследование дела началось даже без заявления. Бабушка Вероники - влиятельный в городе человек, работает в полиции. Сотрудница ПДН, ведущая дело, - ее подруга (так утверждает Гусева). А в качестве понятой была привлечена уборщица из полиции. Она сказала на суде, что в клубе была драка. Уже в коридоре Татьяна Гусева спросила ее, откуда у нее такие сведения.

- Потому что ребенок весь в синяках и ссадинах был, - ответила женщина.

Расследование дела по статье 6.1.1 КоАП "Побои" затянулось. По словам Татьяны Гусевой, бабушка Вероники несколько раз приезжала, чтобы "поговорить по делу". В полиции адвокату долго не давали возможности ознакомиться с материалами дела. Но кое-как дело все же дошло до суда.

В суде, на справедливость которого так рассчитывает весь танцевальный клуб, непонятные накладки продолжились. На первое заседание судья попыталась не допустить журналистов. А последнее заседание было перенесено из-за отсутствия представителя истца. Вот только оказалось, что он никуда не уезжал и спокойно гулял по центру мальнького Киржача. Когда Татьяна Гусева встретила его в городе, спросила, как тот смог так быстро вернуться.

- А я купил самолет, - с ухмылкой заявил мужчина.

Но и это не все. Зачем-то суд запросил у тренера договор аренды помещения, хотя никакого имущественного спора нет. Но бабушка Вероники очень хочет проверить законность бизнеса четы Русаковых. Вдруг налоги не платят?

- У нас все официально, договор аренды заверен, налоги мы исправно платим. - заявил муж Оксаны Вадим Русаков. - И документы у нас есть. Но договор аренды никак не относится к нашему делу. Такое ощущение, что у нас хотят получить побольше информации.

Оксана Русакова ожидает вердикта суда. Ее адвокат считает, что по административной статье Оксане могут присудить штраф около 20000 рублей, и готова обжаловать решение в областном суде.