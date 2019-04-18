На реставрацию Золотых ворот нужно 50 миллионов рублей

Всего в ведении ВСМЗ находится 65 памятников архитектуры. Из них восемь являются объектами, охраняемыми ЮНЕСКО. И всем из них в той или иной степени нужна реставрация.

Золотые ворота портятся из-за автомобилей

Генеральный директор ВСМЗ Светлана Мельникова считает, что больше всего ремонт нужен памятникам во Владимире. И в первую очередь, Золотым воротам.

- Это очевидно, наверное, всем. Но с Золотыми воротами не все так просто. Прежде чем начинать реставрационные работы, надо подготовить проектную документацию. А ту не сделать без научных изысканий. Надо понять в каком состоянии находится фундамент Золотых ворот, в каком состоянии контрфорсы. Ведь на памятник идет огромнейшая нагрузка от проезжающих мимо автомобилей.

Изыскания продлятся все лето. Только после этого будет подана заявка на создание проекта реставрации. В музее считают, что раньше следующего года начала работ по восстановлению Золотых ворот ждать не стоит.

Кстати, только проект стоит пять миллионов рублей, а сами работы обойдутся в 50 миллионов рублей. Пока же музейщики планируют привести в порядок крылечки. Их ремонт относится к косметическим работам, а стало быть, на это не надо разрешений.

- Вот только без навесов над крыльцом все эти работы недолговечны, - сказала Светлана Мельникова. - А повесить навес над крыльцом Золотых ворот никто не позволит — искажение первоначального вида. Поэтому через три года крылечки можно будет делать снова.

Грибок и соли — главные враги

С другими памятниками во Владимирской области тоже все сложно. И в первую очередь потому, что строители прежних веков не собирались делать их долговечными. Большинство памятников древнерусской архитектуры во Владимирской области из известняка. А он несовместим с нашим влажным климатом и резкими скачками температур. В итоге памятники, которые веками впитывали в себя влагу, сейчас страдают от климатических «болячек» - грибок, разрушение камня, выделение солей.

Например, от грибка страдают Богородице-Рождественский собор в Боголюбове и Палаты. В обеих зданиях планируются работы по гидроизоляции.

Иссушаются и рассыпаются столбы и опоры в Дмитриевском соборе во Владимире, фасад Рождественского собора в Суздале. Их будут восстанавливать. Причем в Дмитриевском соборе планируются эти работы уже в этом году. Музей готов это сделать за свой счет, так как федеральные деньги получить сложно.

Наконец, в Кидекше в церкви Бориса и Глеба фрески под потолком страдают от выступающих солей. Памятник несколько столетий жил в режиме невероятной влажности и перепадов температур. А сейчас в музее создали правильный микроклимат.

- Теперь внутри всегда +18 градусов, - рассказала Светлана Мельникова. - Однако такой приятный климат привел к тому, что известняк начал выводить из себя влагу. Она высыхает, на фресках остаются соли. Будем искать реставраторов, которые способны без ущерба для живописи удалить соли.

А в Суздале все зло от ветра

На территории Ополья нет лесов, чтобы сдерживать порывы ветра, поэтому, например, в местном кремле ветер поднимает листы кровли, а потом через щели внутри здания попадает влага.

А в музее деревянного зодчества от ветра страдают мельницы.

- Уж вроде бы и лопасти сделали полыми, чтобы воздух проходил, не задерживаясь, - сказала Светлана Мельникова. - Но ветер и их умудряется ломать. На одной лестнице мы лопасти уже поменяли, на второй только еще предстоит это сделать.

В музее-заповеднике говорят, что пока по всем направлениям реставрационных работ они больше надеются на себя, так как у министерства культуры хватает памятников по всей стране. И многие выглядят гораздо хуже, чем памятники 33 региона.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Нотр-Дам будут ремонтировать десятилетия

Естественно, у Светланы Мельниковой спросили о том, что она думает по поводу трагедии в Париже и могут ли наши памятники избежать таких пожаров.

- Конечно, это трагедия. К счастью, само здание пострадало не так сильно. Я думаю, музейщиков больше сейчас интересует, насколько серьезен ущерб внутри. Несмотря на уровень финансирования, я думаю, что Нотр-Дам-де-Пари будут восстанавливать десятилетия. Слишком большой там объем работ. Главное, что нужно понять, что избежать таких трагедий сложно. Слишком велик элемент непредвиденного разгильдяйства и случайности. Вот наш пожар в музее деревянного зодчества (в 2011 году горела деревянная Преображенская церковь — авт.). Там же молния ударила в одно и то же место дважды. Причем первый раз она сбила громоотвод. Вот как от такого уберечься?!

СКАЗАНО

Светлана Мельникова о венецианском зеркале из кинотеатра «Художественный»:

- Я бы с удовольствием забрала его в музей. Уже давно веду переговоры с Шохиным по этому поводу. Впрочем, я не против и того, чтобы оно осталось в кинотеатре, но только при условии, что из него сделают кинотеатр, аутентичный «Ампиру», в который я ходила девочкой. Чтобы перед началом сеанса в фойе играл оркестр, а вместо воздушной кукурузы продавалось советское мороженое в рожках.