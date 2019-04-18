2019-04-17T18:08:31+03:00
Общество

Депутат владимирского горсовета раскритиковал туалеты в «Дружбе» и «Икаре»

В летних лагерях Владимира до сих пор условия, как в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»
Валерия Рудометова
Поделиться:
Лагерь "Икар"Лагерь "Икар"Фото: Валерия Рудометова
Изменить размер текста:

- Сделаны ли туалеты для детей? В каком они состоянии? - начал с самого важного вопроса про летний отдых депутат Олег Кашицын. Обсуждение происходило на заседании комитета горсовета. - Туалеты - это просто отверстие или полноценный унитаз?

На что директор муниципального лагеря «Дружба» Виктор Мазник отвечает, что в их лагере установлены так называемые напольные унитазы — чаши «Генуя». Проще говоря — дырка в полу, только посовременнее. И понеслось...

«Это физиологичный унитаз»

Олег Кашицын рассказал, что в прошлом году во вторую смену отправлял в «Дружбу» своего ребенка, который и рассказал о всех «удобствах» лагеря. Но, как выяснилось на заседании, такие «унитазы» соответствуют всем нормам.

- Эти унитазы считаются самыми физиологичными, так как в лагерь за смену приезжают 350 детей. При использовании этих унитазов не идет соприкосновение с кожей. Такие же унитазы установлены во всероссийском детском центре «Орленок», - говорит Виктор Мазник. - А на обычные унитазы, мы спрашивали в школах, дети не садятся, а встают ногами. В итоге унитазы раскалываются и дети падают.

Если же городской ребенок не умеет пользоваться дыркой в полу - выход тоже есть!

- Если у ребенка в лагере возникает проблема: ну не может никак воспользоваться «физиологичным» унитазом, ему нужно подойти к вожатой и сообщить об этом, - советует директор «Дружбы». - В кабинете у медсестры стоит нормальный унитаз.

В общем, туалетная тема традиционно в преддверии сезона летних лагерей стала самой больной. «Дружба» и «Икар», построенные во времена махрового застоя, регулярно ремонтируют, но вот от «туалета типа сортир» избавить никак не могут. Хотя на это особых денег не надо.

«Солнечный бассейн»

А вот вторая проблема лагерей упирается как раз в деньги. В той же «Дружбе» есть бассейн. Но детей туда часто не пускают. Директор лагеря поясняет, что все зависит от погоды.

- Бассейн прогревается за счет солнца, там не установлена система обогрева воды. Чтобы ее установить, нужно 9 миллионов рублей. А системы обогрева нет ни в одном владимирском лагере, - объясняет Виктор Мазник.

Кстати, по сравнению с лагерем из культового советского фильма про директора Дынина и пионера Костю Иночкина, современные лагеря имеют крупный недостаток. Туда не пускают родителей. Даже в родительский день! Депутат Кашицын предложил организовать раз в смену день открытых дверей, ведь мамы и папы хотят посмотреть, как их дети устроились в лагере. Но, оказывается, теперь есть закон, по которому в лагерную смену не допускается ни один посторонний человек.

- Если я сделаю день открытых дверей, то попаду под ответственность, прокуратура на меня сразу же напишет. Делайте депутатский запрос в Роспотребнадзор, и вам ответят также, что мы не имеем права пускать посторонних, - сказал директор «Дружбы».

- Но это неправильно! Буду писать запрос, - ответил депутат.

Лагерь "Икар" Фото: Валерия Рудометова

Лагерь "Икар"Фото: Валерия Рудометова

КОНКРЕТНО

Путевка в муниципальные лагеря «Икар» и «Дружба» стоит 16500 рублей, родительская плата — 20% от стоимости путевки. Компенсация положена всем работающим. Путевки многодетным и малообеспеченным семьям предоставляются бесплатно.

1 смена в «Дружбе» с 8 июня до 28 июня

2 смена — с 1 июля до 21 июля

3 смена — с 24 июля по 13 августа

1 смена в «Икаре» - с 10 июня по 30 июня

2 смена — с 5 июля до 25 июля

3 смена- с 1 августа по 21 августа

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Алексей Венедиктов о Дмитрии Быкове: «Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Инсульт не подтвердился...»
Главный редактор «Эха Москвы» рассказал нашему обозревателю Александру Гамову в эфире Радио «Комсомольская правда», что ему известно о состоянии здоровья писателя
Новости 24
"Пекинку" снова ждет капитальный ремонт
Владимирские волонтеры-медики благоустроят ФАПы на селе
Юная артистка из Владимира стала лауреатом Международного конкурса-фестиваля
Владимирцев приглашают на презентацию альбома шведского музыканта
Во Владимире пройдет Всероссийская олимпиада по радиуправляемым автомоделям
Владимирская атлетка завоевала три «золота» на первенстве России
Во Владимире пройдет чемпионат по художественной гимнастике
В Меленковском районе директор не платил 59 работникам зарплату два года
Владимирские спортсменки привезли медали с первенства ЦСКА
Валерий Пузанов покидает владимирский горсовет
Владимирская гимнастка завоевала "бронзу" на этапе Кубка мира
Владимирцев приглашают убраться на Князь-Владимирском кладбище
Владимирцы смогут увидеть в Центре ИЗО работы современных московских художников
Пьяная ковровчанка с одного удара ножом убила сожителя
Губернатор Владимирской области высказался против создания национального парка в Селивановском районе
Экс-директор департамента дорожного хозяйства решил вернуться на работу через суд
19-летний ковровчанин получил приговор за убийство троих взрослых мужчин
Владимирская область — одна из немногих, где бюджетникам подняли зарплату по указу Путина
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о порядке проверки счетчиков
ФСБ завела уголовное дело на вязниковского бухгалтера за махинации на 1,5 миллиона рублей
Поликлиника на ладони – с новым цифровым сервисом «Ростелеком Здоровье»