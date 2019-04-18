Депутат владимирского горсовета раскритиковал туалеты в «Дружбе» и «Икаре»

- Сделаны ли туалеты для детей? В каком они состоянии? - начал с самого важного вопроса про летний отдых депутат Олег Кашицын. Обсуждение происходило на заседании комитета горсовета. - Туалеты - это просто отверстие или полноценный унитаз?

На что директор муниципального лагеря «Дружба» Виктор Мазник отвечает, что в их лагере установлены так называемые напольные унитазы — чаши «Генуя». Проще говоря — дырка в полу, только посовременнее. И понеслось...

«Это физиологичный унитаз»

Олег Кашицын рассказал, что в прошлом году во вторую смену отправлял в «Дружбу» своего ребенка, который и рассказал о всех «удобствах» лагеря. Но, как выяснилось на заседании, такие «унитазы» соответствуют всем нормам.

- Эти унитазы считаются самыми физиологичными, так как в лагерь за смену приезжают 350 детей. При использовании этих унитазов не идет соприкосновение с кожей. Такие же унитазы установлены во всероссийском детском центре «Орленок», - говорит Виктор Мазник. - А на обычные унитазы, мы спрашивали в школах, дети не садятся, а встают ногами. В итоге унитазы раскалываются и дети падают.

Если же городской ребенок не умеет пользоваться дыркой в полу - выход тоже есть!

- Если у ребенка в лагере возникает проблема: ну не может никак воспользоваться «физиологичным» унитазом, ему нужно подойти к вожатой и сообщить об этом, - советует директор «Дружбы». - В кабинете у медсестры стоит нормальный унитаз.

В общем, туалетная тема традиционно в преддверии сезона летних лагерей стала самой больной. «Дружба» и «Икар», построенные во времена махрового застоя, регулярно ремонтируют, но вот от «туалета типа сортир» избавить никак не могут. Хотя на это особых денег не надо.

«Солнечный бассейн»

А вот вторая проблема лагерей упирается как раз в деньги. В той же «Дружбе» есть бассейн. Но детей туда часто не пускают. Директор лагеря поясняет, что все зависит от погоды.

- Бассейн прогревается за счет солнца, там не установлена система обогрева воды. Чтобы ее установить, нужно 9 миллионов рублей. А системы обогрева нет ни в одном владимирском лагере, - объясняет Виктор Мазник.

Кстати, по сравнению с лагерем из культового советского фильма про директора Дынина и пионера Костю Иночкина, современные лагеря имеют крупный недостаток. Туда не пускают родителей. Даже в родительский день! Депутат Кашицын предложил организовать раз в смену день открытых дверей, ведь мамы и папы хотят посмотреть, как их дети устроились в лагере. Но, оказывается, теперь есть закон, по которому в лагерную смену не допускается ни один посторонний человек.

- Если я сделаю день открытых дверей, то попаду под ответственность, прокуратура на меня сразу же напишет. Делайте депутатский запрос в Роспотребнадзор, и вам ответят также, что мы не имеем права пускать посторонних, - сказал директор «Дружбы».

- Но это неправильно! Буду писать запрос, - ответил депутат.

Лагерь "Икар"Фото: Валерия Рудометова

КОНКРЕТНО

Путевка в муниципальные лагеря «Икар» и «Дружба» стоит 16500 рублей, родительская плата — 20% от стоимости путевки. Компенсация положена всем работающим. Путевки многодетным и малообеспеченным семьям предоставляются бесплатно.

1 смена в «Дружбе» с 8 июня до 28 июня

2 смена — с 1 июля до 21 июля

3 смена — с 24 июля по 13 августа

1 смена в «Икаре» - с 10 июня по 30 июня

2 смена — с 5 июля до 25 июля

3 смена- с 1 августа по 21 августа