На пожаре в Гороховецком районе погиб шестилетний ребенок и его прабабушка

Пожар в частном деревянном доме в деревне Мясниково Гороховецкого района вспыхнул поздно вечером 16 апреля. В 0 часов 17 минут поступил звонок в дежурную службу МЧС, в деревню тут же выехали пожарные подразделения Гороховецкого района.

Несмотря на оперативные действия спасателей, дом площадью 88 квадратных метров спасти не удалось. После того, как огонь потушили, на месте пожара были найдены тела погибших - 84-летней женщины и ее 6-летнего внука. Представители Следственного комитета начали работать на месте и выяснили, что в доме, кроме пожилой женщины, жили два ее правнука - 6 и 9 лет. Вечером 16 апреля 9-летний мальчик готовил ужин на электрической плитке и выключил ее. Поужинав, бабушка и дети легли спать. Около половины двенадцатого старший мальчик проснулся, вышел на кухню и увидел огонь около плитки. Ребенок разбудил родных и выбежал из горящего дома, помчавшись к другой бабушке в соседний дом за помощью. К тому времени пламя уже охватило большую часть дома, 84-летняя женщина и 6-летний ребенок не имели шансов выбраться из горящего дома.

Вероятной причиной пожара следователи считают невыключенную электроплитку. Возможно, уже после ужина престарелая бабушка, которая была почти слепой, могла снова включить плитку и забыть о ней.

В Следкоме говорят, что семья считалась благополучной. Мама мальчиков заботилась о детях, недавно переехала в Гороховец из деревни, купила там комнату и собиралась забрать сыновей, временно живущих у прабабушки.

Сейчас по факту гибели двух человек на пожаре Следкомом возбуждено уголовное дело.