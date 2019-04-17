2019-04-17T11:28:43+03:00
Происшествия

На пожаре в Гороховецком районе погиб шестилетний ребенок и его прабабушка

Причиной пожара следователи считают включенную электроплитку
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Пожарные не смогли спасти домПожарные не смогли спасти домФото: ГУ МЧС по Владимирской области
Изменить размер текста:

Пожар в частном деревянном доме в деревне Мясниково Гороховецкого района вспыхнул поздно вечером 16 апреля. В 0 часов 17 минут поступил звонок в дежурную службу МЧС, в деревню тут же выехали пожарные подразделения Гороховецкого района.

Несмотря на оперативные действия спасателей, дом площадью 88 квадратных метров спасти не удалось. После того, как огонь потушили, на месте пожара были найдены тела погибших - 84-летней женщины и ее 6-летнего внука. Представители Следственного комитета начали работать на месте и выяснили, что в доме, кроме пожилой женщины, жили два ее правнука - 6 и 9 лет. Вечером 16 апреля 9-летний мальчик готовил ужин на электрической плитке и выключил ее. Поужинав, бабушка и дети легли спать. Около половины двенадцатого старший мальчик проснулся, вышел на кухню и увидел огонь около плитки. Ребенок разбудил родных и выбежал из горящего дома, помчавшись к другой бабушке в соседний дом за помощью. К тому времени пламя уже охватило большую часть дома, 84-летняя женщина и 6-летний ребенок не имели шансов выбраться из горящего дома.

. Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Вероятной причиной пожара следователи считают невыключенную электроплитку. Возможно, уже после ужина престарелая бабушка, которая была почти слепой, могла снова включить плитку и забыть о ней.

В Следкоме говорят, что семья считалась благополучной. Мама мальчиков заботилась о детях, недавно переехала в Гороховец из деревни, купила там комнату и собиралась забрать сыновей, временно живущих у прабабушки.

Сейчас по факту гибели двух человек на пожаре Следкомом возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Экс-директор департамента дорожного хозяйства решил вернуться на работу через суд
19-летний ковровчанин получил приговор за убийство троих взрослых мужчин
Владимирская область — одна из немногих, где бюджетникам подняли зарплату по указу Путина
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о порядке проверки счетчиков
ФСБ завела уголовное дело на вязниковского бухгалтера за махинации на 1,5 миллиона рублей
Поликлиника на ладони – с новым цифровым сервисом «Ростелеком Здоровье»
В Арбитражный суд Владимирской области назначен новый председатель
Многодетная ковровчанка попалась на попытке продать наркотики
В Коврове спасатель снял девушку с крыши дома
Во Владимире пьяный юноша пытался угнать от полицейских без одного колеса
Во Владимире «Тотальный диктант» писали даже в тюрьме
На ложный вызов к владимирской гостинице приехало 10 пожарных машин
Дачники Владимирской области получат льготы на проезд в электричках летом
Во Владимирской области участники обороны и освобождения Севастополя получат 10 тысяч рублей
Губернатор Владимир Сипягин наградил героя-скотника часами и путевкой в санаторий
Несколько семей Юрьев-Польского района получили социальные выплаты на покупку жилья
Танеевский фестиваль посетит министр культуры Московской области Нармин Ширалиева
В поселок Ставрово и Радужный приедет актер Владимир Носик
Жителей Владимирской области научат самостоятельно озеленять города и сажать деревья
Глава комитета госслужбы администрации Владимирской области уходит в ЗС
Владимирский централ оштрафовали на 50 тысяч рублей
В Гороховце мужчине дали полгода колонии за езду в нетрезвом виде
В Камешково мужчина сдавал свою квартиру под наркотический притон
Ирина Слуцкая стала самой богатой супругой среди всех жен и мужей депутатов ЗС Владимирской области
Во Владимире на улице Почаевской пожарные спасли из огня двух человек
У жителя Владимира нашли дома тайник с оружием