Клязьму очистят, а долги за газ пересмотрят

На прошлой неделе губернатор Владимир Сипягин встретился с несколькими чиновниками федерального уровня. Некоторые из них предъявили претензии, другие пообещали поддержку. Что изменится в области после массированного «налета» федералов?

Каменку и Клязьму почистят

С заместителем председателя правительства Алексеем Гордеевым владимирский губернатор обсудил четыре вопроса. Главный касался сельскохозяйственных угодий, которые принадлежат федеральным НИИ в Судогодском и Петушинском районе.

- Речь идет о десяти тысячах гектаров, которые не используются, зарастают и постепенно превращаются в лесной фонд. Этот вопрос нужно решать, - отметил Владимир Сипягин.

С вице-премьером Владимир Сипягин обсудил возможность региона войти в нацпрограмму по оздоровлению Волги. Губернатор надеется, что это поможет получить дополнительные средства из федерального бюджета и на очистку Клязьмы.

Реки Владимирской области нуждаются в очисткеФото: Виктория СМИРНОВА

Надеется губернатор получить федеральные деньги и на модернизацию очистных сооружений в регионе, в первую очередь – в Суздале, готовящемся отметить свое тысячелетие. По предварительным оценкам, на это потребуется около миллиарда рублей, своими силами региону это не потянуть.

За детей ответят

С федеральным уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой, обнаружившей нарушения в Кольчугинском доме-интернате для детей-инвалидов, Владимир Сипягин обсудил не только выявленные проблемы, но и планы по развитию сферы материнства и детства в регионе.

- Я поблагодарил ее за свежий взгляд. Мы уже сделали выводы и первые шаги: в интернате срочно проводится диспансеризация, оформляются документы, идет подбор кадров. В первую очередь – педиатра, невролога и диетолога, на осуствие которых она обратила внимание, - рассказал Владимир Сипягин.

18 апреля состоится заседание комиссии под председательством губернатора, на котором детально изучат ситуацию в Кольчугинском доме-интернате и призовут к ответу чиновников, допустивших эти нарушения. Как именно ответят, станет ясно после всех разбирательств, но ответственность, как отметил Владимир Сипягин, может быть как административной, так и уголовной. Кроме того, особое внимание в уделят доскональной проверке как интернатов, так и детских лагерей всех уровней – областных, муниципальных, спортивных.

- Нужно работать на опережение. В других регионах были случаи, когда в лагерях работали не просто судимые, а рецидивисты. Закончилось все это очень печально, - предупредил губернатор.

Расселят аварийное жилье

После встречи Владимира Сипягина с директором Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным в область уже поступили федеральные деньги на обновление системы теплоснабжения. Владимиру вряд ли что-то достанется, в планах решить проблемы со старыми котельными в нескольких населенных пунктах. Также Фонд выделит 4,6 миллиарда рублей на переселение владимирцев из аварийного жилья до 1 сентября 2025 года, с учетом областных средств на это потратят 5,2 миллиарда.

- Нужно, чтобы в программу вошло все непригодное жилье. Сейчас иногда дома без окон, где люди не живут, потому что невозможно там жить, ставят на капремонт. Если бы главы муниципалитетов сами там пожили месяц, они бы быстро признали эти дома аварийными. А если главы не будут справляться, я оставляю за собой право принять особые меры воздействия, - заявил Владимир Сипягин.

Должны проверить все дома, которые являются объектами культурного наследия, но жить в которых невозможно, как, например, в Собинских казармах, где обрушилась крыша. Обратят особое внимание и на собственников таких зданий. Если они ничего не делают, чтобы поддержать объект на должном уровне, их будут штрафовать. Касается это и кинотеатра «Художественный», отреставрировать который не могут уже несколько лет.

Долги за газ заплатим по-новому

Заявил Владимир Сипягин и о необходимости подписать новый график по погашению долгов за газ, поскольку прежний, подписанный при старом руководстве области, оказался невыполнимым. Этот вопрос уже обсуждали с руководством Газпрома.

- Непростое наследство газовых долгов нужно пересматривать. Будем брать только те обязательства, которые точно сможем выполнить, - отметил губернатор.

Правда, на сколько лет растянется новый график, пока не ясно. Сейчас идет анализ всех данных, а 18 апреля на совещании, посвященном тепловым долгам, к ответу призовут как задолжавшие организации, так и муниципалитеты. Но реализация программы «Газпром – детям» в области продолжится, как и дальнейшая газификация деревень.

Еще одна проблема Владимирской области – лесные пожары, которые в прошлом году вспыхнули на землях, принадлежащих министерству обороны. Владимир Сипягин уверен, что тушить огонь на федеральных землях во время пожароопасного сезона нужно на возмездной основе. Кроме того, владельцев сельскохозяйственных земель заставят следить за своими угодьями, убирать бурьян и сухостой, который может стать причиной пожара. В противном случае их ждут жесткие штрафы.