Для сухого фонтана на «Театралке» - сухой закон

Весна постепенно берет свое. А это значит, что в скором времени во Владимире начнется «сезон фонтанов». По традиции их запуск начинается в конце апреля, чтобы к майским праздникам уже радовать горожан.

Не изменят традиции в «Водоканале» и в этом году. Все 11 городских фонтанов, находящихся на балансе муниципального предприятия, будут запущены до 1 мая.

- Запуск будет проходить поэтапно в течение 3-4 дней, - рассказали в мэрии. - Эти дни нужны для проведения работ по расконсервации этих сложных гидротехнических объектов.

Однако фонтаны «Владимирводоканала» - это не все фонтаны в областном центре. Например, фонтаны на Театральной площади и у Северных торговых рядов на балансе мэрии не находятся. Но если руководство Северных Торговых рядов в майские праздники точно запустит свой водный каскад, то вот будущее светомузыкального сооружения на «театралке» пока туманно.

Светомузыкальный фонтан, открытый в августе 2018 года на Театральной площади города Владимира, до сих пор не передан на баланс МУП «Владимирводоканал». Сухой фонтан - то есть без чаши - был построен под патронажем экс-губернатора Светланы Орловой компанией «Водалюкс» по заказу благотворительного фонда «Создадим будущее вместе». Контроль за ходом строительства осуществлялся надзорной организацией «Облстройзаказчик». Именно она и отвечает до сих пор за фонтан.

Уже после запуска выяснилось, что фонтан «подтекает». Из-за недоработанной системы водоотведения вода не попадала в решетку, а вытекала на Театральную площадь.

- Вода попадала на остановку общественного транспорта и проезжую часть, что создавало дискомфорт для пешеходов и помехи для движения автотранспорта, - уверяют в пресс-службе администрации города Владимира. - Поэтому в данный момент мы ждем, когда подрядчик устранит недочеты и выполнит систему водоотведения, как положено. По последней информации, работы должны завершиться в первой половине мая 2019 года. После тестирования системы водоотведения и приемки указанных работ будет принято решение о передаче гидротехнического сооружения на обслуживание МУП «Владимирводоканал».

А это означает, что раньше лета фонтан в любом случае не запустят. Если он вообще заработает - законсервировали его только к декабрю, когда уже лежал снег, и как это сказалось на коммуникациях - неизвестно.

КОНКРЕТНО

Уникальный для региона светомузыкальный фонтан открыли в День города 25 августа 2018 года. Это был один из тех проектов, которыми грезила тогдашний губернатор Светлана Орлова. В первые дни на новую городскую достопримечательность ежедневно приезжали десятки людей. Особенно много людей было в моменты начала светомузыкального шоу - оно проходило три раза в день — в 12.00, 19.00 и 21.00.