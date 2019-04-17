Владимирский шлагбаум: Детей с травмами несут до травмопункта на руках

Автомобили с травмированными детьми на территорию областной детской клинической больницы не пускают охранники. Говорят, такой приказ.

- Раньше хотя бы такси пропускали, а теперь никого! Родители с больными детьми вынуждены идти с ними на руках от шлагбаума. Даже в травмпункт теперь не пускают! 14 апреля, в воскресенье, девчонки наблюдали картину, как мальчика со сломанной ногой несли на руках, а ребенок довольно большой, и папа еле-еле донес его до травмпункта! Это безобразие! - поделилась с нами Ирина, жительница Владимира.

Как пояснила и.о. главного врача ОДКБ Надежда Гунько, изначально шлагбаум на въезде установили для того, чтобы обеспечить безопасность врачей и пациентов в рамках антитеррористических программ. Главными террористами, по иронии судьбы, оказались родители с пострадавшими детьми…

- У нас беспрепятственно пропускается медицинский транспорт, если на лечение везут ребенка-инвалида, дети с травмами пропускаются в травмпункт, также урегулирован вопрос о пропуске транспорта, который приезжает за детьми, которых выписывают после лечения в больнице. Накануне записывается номер автомобиля, на котором приедут родители, и машину пропускают. Также в помещении рядом со шлагбаумом есть телефон для внутренней связи с отделениями больницы, можно связаться с медиками и решить вопрос о пропуске, - пояснила Надежда Аркадьевна.

Но, как мы видим, эти правила если и исполняются, то не всегда.

Безопасностью объекта занимается ООО «Частная охранная организация «Цезарь».

- Факты, подтверждающие намеренный недопуск охранниками пациентов на личном автотранспорте либо на такси в травматологическое отделение не выявлен, - пояснил генеральный директор ООО «Частная охранная организация «Цезарь» Павел Штебнер. - По договору на оказание услуг охранник обеспечивает пропускной режим, при этом въезд на территорию разрешается только автомобилям с наличием специального пропуска, выдаваемого администрацией учреждения, либо автомашинам специальных служб.

Павел Штебнер пояснил, что по пропускному режиму доставление больных до отделения травматологии осуществляется автомашинами скорой помощи либо на личной автомашине или такси. После того, как пациент доставлен, автомобиль обязан выехать за шлагбаум. Это необходимо, чтобы не создавать помеху другим транспортным средствам, в том числе машинам скорой помощи.

Так откуда же многочисленные жалобы на то, что к травмопункту не пропускают машины? Самодеятельность охранников?

Во всяком случае, после того, как мы стали обзванивать руководство больницы и охранной фирмы, к детской больнице машины стали пускать беспрепятственно. Как выяснилось, такое распоряжения дала администрация медучреждения.

Пропускают даже грудничков, которых везут на прием к педиатрам поликлиники.

- Мы же не звери, мы должны четко выполнять инструкцию – это наша работа, - говорят охранники. – Нам что прикажут, то мы и обязаны делать.

КОНКРЕТНО

Факты, когда детей с травмами не пропускают за шлагбаум, родители должны фиксировать и докладывать руководству больницы.

- В случае жалоб на действия охранников, прошу незамедлительно об этом сообщать по телефону 37-07-86, - пояснил Павел Штебнер.