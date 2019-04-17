2019-04-16T17:01:03+03:00
Общество

На западном выезде из Владимира построят новый торговый центр

Его назовут "Треугольник"
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Так будет выглядеть новый торговый центрТак будет выглядеть новый торговый центр
Изменить размер текста:

Около месяца назад на выезде из Владимира в Москву рядом с "Макдональдсом" появился зеленый металлический забор. Аншлага, сообщающего, что именно появится здесь, пока не повесили. Исправляем это упущение: на выезде из города строят очередной торговый центр. У него даже есть имя: "Треугольник".

Строит торговый комплекс компания "Специализированный застройщик "Монолит-Домострой", относящийся к структурам известного владимирского строителя Алексея Андреева. Проект центра стандартный с точки зрения современной архитектуры - бетонные блоки, алюминиевые витражи, отделка камнем, 14,5 тысяч торговых площадей. Типичный торговый центр начала-середины 2000-х.

Сдать торговый центр предполагается в четвертом квартале 2022 года. Судя по представленным застройщиком эскизам, торгово-выставочный центр отгородит дома на проезде Лакина от Пекинки. С двух сторон от "Треугольника" сделают проезды, сзади предусмотрена парковка. Коммерческие площади застройщик планирует предлагать от 25 квадратных метров (небольшой магазин) и готов рассмотреть возможность индивидуальной планировки помещений.

.

.

Еще один торговый центр структуры Алексея Андреева построят в центре города. Торговый комплекс "Дворянский пассаж" появится на месте снесенного десять лет назад противотуберкулезного диспансера у стадиона "Торпедо". Архитектурно это будет что-то среднее между "Торговыми рядами" и "Грандом". Застройщик обещает сделать смотровую площадку с видом на пойму Клязьмы. Кстати, пассажем комплекс назван не случайно, строители действительно хотят сделать "крытую торговую улицу". Торговые площади здесь предлагают от 9 квадратных метров (мини-магазинчик). Под двумя наземными этажами планируется сделать еще два цокольных уровня, один из которых займет подземный паркинг.

Здание будет двухэтажным, по закону выше строить в центре города нельзя. Ночью "Дворянский пассаж" будет подсвечиваться. Построить торговый комплекс собираются к 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Заранее платят только лохи": опытный прораб рассказал, как обманывают во время ремонта и какой мести стоит бояться неприятным заказчикам
Тухлые яйца в дымоходе - это по большей степени байки, есть и более прозаичные способы свести все усилия по ремонту к нулю
Юрий Поляков, Любовь Моисеева, Александр Гамов: Честное комсомольское!
Так называется 300-страничное собрание интервью автора «ЧП районного масштаба», «Козленка в молоке» и многих других произведений. Все эти беседы почти четверть века публиковались в «Комсомольской правде»
Эксперт рассказал, почему отношение к Сталину в России может улучшаться и дальше
Основатель Фонда политических исследований Роман Могилевский высказал «КП» свои предположения относительно того, почему в России растет число тех, кто положительно относится к вождю народов
Новости 24
В Коврове спасатель снял девушку с крыши дома
Во Владимире пьяный юноша пытался угнать от полицейских без одного колеса
Во Владимире «Тотальный диктант» писали даже в тюрьме
На ложный вызов к владимирской гостинице приехало 10 пожарных машин
Дачники Владимирской области получат льготы на проезд в электричках летом
Во Владимирской области участники обороны и освобождения Севастополя получат 10 тысяч рублей
Губернатор Владимир Сипягин наградил героя-скотника часами и путевкой в санаторий
Несколько семей Юрьев-Польского района получили социальные выплаты на покупку жилья
Танеевский фестиваль посетит министр культуры Московской области Нармин Ширалиева
В поселок Ставрово и Радужный приедет актер Владимир Носик
Жителей Владимирской области научат самостоятельно озеленять города и сажать деревья
Глава комитета госслужбы администрации Владимирской области уходит в ЗС
Владимирский централ оштрафовали на 50 тысяч рублей
В Гороховце мужчине дали полгода колонии за езду в нетрезвом виде
В Камешково мужчина сдавал свою квартиру под наркотический притон
Ирина Слуцкая стала самой богатой супругой среди всех жен и мужей депутатов ЗС Владимирской области
Во Владимире на улице Почаевской пожарные спасли из огня двух человек
У жителя Владимира нашли дома тайник с оружием