На западном выезде из Владимира построят новый торговый центр

Около месяца назад на выезде из Владимира в Москву рядом с "Макдональдсом" появился зеленый металлический забор. Аншлага, сообщающего, что именно появится здесь, пока не повесили. Исправляем это упущение: на выезде из города строят очередной торговый центр. У него даже есть имя: "Треугольник".

Строит торговый комплекс компания "Специализированный застройщик "Монолит-Домострой", относящийся к структурам известного владимирского строителя Алексея Андреева. Проект центра стандартный с точки зрения современной архитектуры - бетонные блоки, алюминиевые витражи, отделка камнем, 14,5 тысяч торговых площадей. Типичный торговый центр начала-середины 2000-х.

Сдать торговый центр предполагается в четвертом квартале 2022 года. Судя по представленным застройщиком эскизам, торгово-выставочный центр отгородит дома на проезде Лакина от Пекинки. С двух сторон от "Треугольника" сделают проезды, сзади предусмотрена парковка. Коммерческие площади застройщик планирует предлагать от 25 квадратных метров (небольшой магазин) и готов рассмотреть возможность индивидуальной планировки помещений.

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Еще один торговый центр структуры Алексея Андреева построят в центре города. Торговый комплекс "Дворянский пассаж" появится на месте снесенного десять лет назад противотуберкулезного диспансера у стадиона "Торпедо". Архитектурно это будет что-то среднее между "Торговыми рядами" и "Грандом". Застройщик обещает сделать смотровую площадку с видом на пойму Клязьмы. Кстати, пассажем комплекс назван не случайно, строители действительно хотят сделать "крытую торговую улицу". Торговые площади здесь предлагают от 9 квадратных метров (мини-магазинчик). Под двумя наземными этажами планируется сделать еще два цокольных уровня, один из которых займет подземный паркинг.

Здание будет двухэтажным, по закону выше строить в центре города нельзя. Ночью "Дворянский пассаж" будет подсвечиваться. Построить торговый комплекс собираются к 2021 году.