2019-04-16T16:55:54+03:00
Общество

За незаконные свалки владимирцев будут штрафовать на 250 тысяч рублей

Во Владимире уже выписали 13 штрафов на фирмы, которые сбрасывали мусор машинами
Валерия Рудометова
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Фото с последнего городского субботникаФото с последнего городского субботникаФото: Администрация города Владимира
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В 2018 году во Владимире ликвидировали 51 свалку, но мусор вновь появляется — не просто же так людей зовут на субботники. В основном помойки устраивают фирмы и предприниматели, которые вывозят из своих компаний строительный мусор и скидывают в овраги города. За такое, если поймают, - огромные штрафы.

Начальник отдела по охране окружающей среды администрации города Сергей Сухопаров рассказал, что с 15 апреля во Владимире началась борьба с несанкционированными свалками, а также уборка мусора в пойме Клязьмы. Он напомнил, что в этом году всего за один субботник коммунальщики убрали 454 тонны мусора. Но пока одни город очищают, другие — засоряют.

- В основном мы штрафуем юридические лица. Наш отдел охраны окружающей среды за три месяца уже выписал 13 штрафов на общую сумму 400 тысяч рублей. Мы знаем уже, в каких местах ловить нарушителей, а иногда нам звонят жители и сообщают. Бывает даже дежурим, устраиваем засады: если выгрузили один раз, значит привезут и во второй. Так, мы задержали автомобиль со строительным мусором в позапрошлые выходные, - говорит Сергей Сухопаров, отдельно отмечая, что в черте города запретят складировать грунт — постановление примет городская администрация.

По мнению главного эколога города, разрешение на складирование грунта приводит к тому, что на следующий день на этом же месте появляется свалка строительного мусора, а потом - и свалка бытовых отходов.

- К нарушителям правил обращения с отходами принимаются меры административного воздействия. В первый раз нарушителей чистоты ждет штраф от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, а если попадутся во второй, то уже от 50 до 250 тысяч рублей, - пояснил главный эколог города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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