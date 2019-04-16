2019-04-16T11:46:17+03:00
Общество

Во владимирском магазине таможня нашла 13 видов санкционного сыра

Судя по этикеткам, из 7 стран
Анна ДЕКТЯРЕВА
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А сыр-то оказался поддельным. Фото: владимирская таможняА сыр-то оказался поддельным. Фото: владимирская таможня
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Находка для гурманов - в одном из владимирских магазинов обнаружено больше 30 килограммов «санкционного» сыра, то есть произведенного в странах, откуда экспорт сыра запрещен из-за санкций. Сыр-нарушитель был обнаружен во время совместного рейда владимирской таможни, управления Россельхознадзора и транспортной прокуратуры.

Судя по этикеткам, было найдено 13 сортов санкционного сыра, произведенного в семи странах Евросоюза. Среди упаковок - такие популярные сорта, как Ольтерман, итальянский сливочный сыр, Дор Блю.

И этот сыр тоже поддельный. Фото: владимирская таможня

И этот сыр тоже поддельный. Фото: владимирская таможня

— Владелец товара представил коммерческие документы, указывающие на факт приобретения товара на территории России, — рассказала заместитель начальника отдела таможенного контроля после выпуска товаров Надежда Тамазина. - При этом он заявил о том, что не знал о запрете на продажу такой продукции.

Однако не факт, что этот сыр - реальная контрабанда, незаконно ввезенная из стран Евросоюза. Как заметил еще Остап Бендер, «всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской улице». В данном случае большие подозрения вызывает факт, что дополнительно в ходе проверки обнаружили 30 кг сыра неизвестного происхождения - без каких-то этикеток, а также 5,5 килограммов сыра, который уже начал тухнуть и портиться. Нельзя исключить, что и «санкционный» сыр был сделан где-то поблизости по неизвестным технологиям, а потом на него наклеили этикетки, как у европейского сыра. Это, кстати, не такой уж редкий случай - в последние годы в Россию резко вырос импорт пальмового масла, а именно оно используется для изготовления поддельного сыра.

В любом случае, весь незаконный сыр будет изъят территориальным органом Россельхознадзора, и потом его постигнет судьба всех санкционных продуктов - бульдозер на мусорном полигоне в Марьинке.

Фото: владимирская таможня

Фото: владимирская таможня

ИСТОЧНИК KP.RU

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