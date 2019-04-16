«Афганская война»: уроки, трагедии, память

Двадцать пять полотен, представленных в Центре культуры и искусства на Соборной, родились в результате совместной работы Общероссийской общественной молодежной патриотической организации «Наследие» и московской фотохудожницы Александры Благининой.

Прикоснуться к истории

На приковывающих взгляд снимках – сражения, редкие минуты отдыха, лица солдат, прошедших пекло Афганской войны, и их врагов. В фотосъемках около Севастополя, где, по мнению экспертов, пейзаж наиболее похож на афганские поля, участвовали ветераны-афганцы, члены патриотических и исторических организаций Крыма, студенты. В основу каждой фотографии легли реальные истории, рассказанные солдатами и офицерами, участвовавшими в жестокой и беспощадной войне с 1979 по 1989 года. Участники войны поражаются бережным и внимательным отношением фотографа к деталям: точно воспроизведены все нюансы, в том числе элементы одежды. А чтобы правдиво передать атмосферу тех страшных дней, для каждого снимка делали множество дублей, число которых иногда доходило до восьмидесяти, а на одну фотографию могли потратить несколько дней.

- Смотришь на эти фотокартины и видишь – именно так обшивали каски, фляжки. Конечно, с самой войны таких снимков не осталось, есть только черно-белые и их немного, особо они оттуда не вывозились. И сегодня информации об этой войне мало, она окутана домыслами и мифами, но мы тридцать лет назад выполнили свой воинский долг, - говорит председатель владимирского отделения «Общероссийского союза ветеранов Афганистана» Александр Жабин.

Владимирцы, побывавшие на выставке, признаются: фотохудожнице удалось передать боль и отчаянье, веру и надежду попавших на войну солдат, рассказать о силе духа воинов-афганцев.

- Несмотря на то, что есть живые участники тех событий, документальные подтверждения, дембельские альбомы, историческая реконструкция тоже нужна и важна. Снимая фильмы, картины о важных исторических событиях Родины, мы с помощью талантливого взгляда художника приближаемся к действительно великой истории нашей страны, - отметил начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ Александр Карпилович.

Герои войны плечом к плечу

Владимир, куда выставка попала благодаря региональному отделению «Наследия», стал двадцатым регионом, принимающем работы фотохудожника. Из Владимира за десять лет войны в Афганистан призвали более трех тысяч солдат, 78 из них не вернулись домой. И сегодня выжившие ветераны-афганцы уверены: нельзя забывать об Афганской войне, о пулях, звенящих над головой, искалеченных жизнях и погибших товарищах - ведь только зная свою историю, можно избежать повторения прошлых ошибок и новых кровавых войн.

- Был момент, когда о войне в Афганистане практически не говорили, даже на памятниках погибшим солдатам запрещали писать, что они погибли именно там, - вспоминает Сергей Грязнов, председатель региональной организации инвалидов войны в Афганистане, проведший в сражениях тринадцать месяцев. – Война – это всегда страшно, кто говорит иначе – не верьте ему. Это становится нашей работой и воинским долгом, и когда постоянно в этом находишься, чувство страха и опасности немного притупляется, но никуда не уходит. Об этой войне и сегодня мало что известно, но благодаря этой выставке, благодаря постоянной работе со школьниками, с молодежью, мы рассказываем, что в то время мы в первую очередь защищали южные рубежи нашей страны, боролись с зарождающимся терроризмом, о котором тогда никто не слышал, и наркотрафиком.

Сегодня ветеранские организации вместе с администрацией города Владимира не только работают с молодежью, но и готовятся великой и важной дате – 9 мая. В День Победы настоящие герои, защищавшие Родину, соберутся вместе, и ветераны-афганцы встанут плечом к плечу с участниками Великой Отечественной войны.