2019-04-15T17:00:36+03:00
Общество

Владимирские депутаты и сенаторы отчитались о доходах

Среди самых богатых вновь опытные депутаты-предприниматели
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Один из богатейших депутатов ЗС Михаил Максюков и самый бедный народный избранник Иван ЛютковОдин из богатейших депутатов ЗС Михаил Максюков и самый бедный народный избранник Иван ЛютковФото: Алексей СУХОВ
Изменить размер текста:

Конец апреля - горячая пора отчетов депутатов и чиновников о своих доходах за прошлый год. Первыми карманы перед народом вывернули народные избранники из Госдумы (у нас там два депутата), сенаторы Совета Федерации (Владимирскую область представляют два человека) и депутаты Законодательного Собрания. Посмотрим, сколько зарабатывают наши законотворцы.

Владимирец остался самым богатым депутатом Госдумы

Известнейший предприниматель, владелец мясного бизнеса, строитель и меценат Григорий Аникеев, представляющий Владимирскую область в Госдуме, в который раз признан самым богатым депутатом нижней палаты российского парламента. Даже с учетом того, что его доходы за год снизились почти в два раза, он оставил позади всех конкурентов. Если в прошлом году Григорий Аникеев задекларировал доход в 4,3 миллиарда рублей, то за 2018 год он отчитался о 2,3 миллиарда рублей. Кроме того, в собственности депутата значится автопарк из трех крутых машин ("Хаммер" и два "Мерседеса"), две моторные лодки, личный вертолет французского производства, две машины медицинской службы, гусеничный вездеход шведской сборки и прицеп для перевозки лодки.

У самого богатого депутата Госдумы в собственности три участка и три жилых дома, два небольших жилых помещения и большая баня. Вся недвижимость - в России.

Другой владимирский депутат Госдумы, Игорь Игошин, заработал куда меньше своего коллеги. За 2018 год он задекларировал доход в 4,5 миллиона рублей. В пользовании у Игоря Игошина две квартиры, причем одну из них ему предоставляет Госдума для работы.

Дела сенаторские

В отличии от депутатов Госдумы, сенаторы от Владимирской области в 2018 году сменились. Представитель администрации региона, бывший начальник департамента ООО "Евразийская стрелочная компания" из Мурома Александр Пронюшкин отчитался о доходе в 4,2 миллиона рублей. У него в собственности - две квартиры, еще одна квартира у него на двоих с женой. Кроме того, у сенатора есть машина "Тойота Камри" с прицепом. Также Александр Пронюшкин владеет 15 земельными участками.

Бывший вице-спикер ЗС Владимирской области сенатор Ольга Хохлова отчиталась о доходе в 3,4 миллиона рублей. Ее муж за год заработал 2,1 миллиона рублей. У сенатора в собственности есть квартира, еще одна в пользовании. Также у сенатора есть две иномарки и четыре земельных участка.

Как депутат ЗС чуть не оказался богаче «Форбса»

Отчитались о доходах и депутаты Законодательного Собрания. В первую очередь обращает на себя внимание декларация предпринимателя Павла Антова. Его годовой доход составил почти 10 миллиардов рублей. Это более чем в два раза больше, чем у Григория Аникеева. Но сам владелец мясного производства и ряда других предприятий пищевой промышленности объясняет, что 10 миллиардов рублей дохода за год принесло его ИП. Эти деньги - не его личный доход, а прибыль, которая пошла на зарплаты и производство.

Вторым в списке стал Михаил Максюков, гендиректор фирмы из Гусь-Хрустального, выпускающей бронированные стекла. Он за год заработал 55,1 миллиона рублей. Также у депутата есть два земельных участка, три квартиры в разных долях владения и иная недвижимость (в ведомости не говорится, какая именно). У супруги Михаила Максюкова есть квартира. Автопарк депутата представляют иномарка "Тойота РАВ 4" и грузовик "ГАЗ".

Дальше идет предприниматель-строитель Олег Чижов. Его годовой доход составил 20,7 миллиона рублей. В собственности заместителя председателя комитета во вопросам ЖКХ и строительства 12 земельных участков в разных долях.

И замыкает топ самых богатых депутатов ЗС глава владимирского отделения ПАО "Ростелеком" Павел Шатохин, заработавший за год 20,3 миллиона рублей. В отличии от двух других лидеров списка в ЗС, он - новичок владимирского политического небосклона. В прошлом созыве регионального парламента его не было. Также у Павла Шатохина в собственности две квартиры, его жена владеет землей и домом. Несовершеннолетний ребенок главы владимирского "Ростелекома" заработал 900 рублей.

Отметим, что лидер прошлого года Нина Казнина (из "КПРФ") в шестой созыв ЗС не избиралась.

Самым бедным депутатом ЗС образца 2018 года оказался пресс-секретарь муниципального предприятия, бывший редактор новостной ленты городского интернет-портала Иван Лютков. За год он заработал 142,9 тысяч рублей. В собственности депутата от ЛДПР - квартира.

Немногим больше заработал человек-фракция Иван Алтухов. Он отчитался в доходе на сумму 261,5 тысячи рублей. Кроме того, представитель "Коммунистической партии социальной справедливости" имеет в общей собственности квартиру. Отметим, что Иван Алтухов, в отличии от всех предыдущих участников нашего списка, работает депутатом на неосвобожденной основе и получает зарплату в ЗС.

Замыкает тройку небогатых депутатов недавно избранный главой регионального отделения партии "Справедливая Россия" бывший сити-менеджер Лакинска Андрей Маринин. За 2018 год он заработал 371 тысячу рублей. А еще у депутата есть машина "Тойота Лэнд Крузер", земельный участок, квартира и "иная недвижимость". Супруга Андрея Маринина владеет землей, домом и гаражом.

Политический монстр, известный журналист и несостоявшийся кандидат в губернаторы Владимирской области Максим Шевченко тоже оказался не самым обеспеченным депутатом. За год он заработал 485,1 тысячу рублей. Зато в собственности главы фракции КПРФ в ЗС - две неплохие иномарки и четверть квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Хулигана из поезда будут судить в Коврове
В Центре ИЗО пройдет творческий вечер "Акварель и слово"
Владимирцы завоевали 3 медали на первенстве России по спорту глухих
Владимирский скульптор принял участие в создании "музея нового взгляда" в центре Брюгге
Во Владимирской области стартовал пожароопасный сезон
Владимирская область получит 1,7 млрд рублей на информатизацию системы здравоохранения
На берегу Семязино нашли обглоданные трупы домашних собак
Житель Собинского района вместе с подельниками тоннами перевозил метиловый спирт и делал из него "назамерзайку"
На первых послегубернаторских выборах во Владимирской области победил кандидат-единорос
Во Владимирской области на "пекинке" перекроют движение из-за ремонта надземного перехода
Держатели карт «Мир» Промсвязьбанка могут выиграть билеты на матчи сборной России по футболу
Из Владимира за время субботника вывезли более 450 тонн мусора
Искусственный интеллект определит, какие услуги нужны жителям нашей области
Покусанный до смерти в Добром уличными собаками мужчина мог быть наркоманом и искать в гаражах "закладку"
В Кольчугино бывшего полицейского осудили за взятку
Многодетная мать из Коврова получила приговор за попытку продажи крупной партии наркотиков
Ковровская пловчиха выиграла вторую медаль чемпионата России по плаванию
Мэрия Владимира решила судиться с департаментом строительства администрации области из-за точечной застройки в Добром
Владимирец выиграл чемпионат Европы по греко-римской борьбе