Владимирские депутаты и сенаторы отчитались о доходах

Конец апреля - горячая пора отчетов депутатов и чиновников о своих доходах за прошлый год. Первыми карманы перед народом вывернули народные избранники из Госдумы (у нас там два депутата), сенаторы Совета Федерации (Владимирскую область представляют два человека) и депутаты Законодательного Собрания. Посмотрим, сколько зарабатывают наши законотворцы.

Владимирец остался самым богатым депутатом Госдумы

Известнейший предприниматель, владелец мясного бизнеса, строитель и меценат Григорий Аникеев, представляющий Владимирскую область в Госдуме, в который раз признан самым богатым депутатом нижней палаты российского парламента. Даже с учетом того, что его доходы за год снизились почти в два раза, он оставил позади всех конкурентов. Если в прошлом году Григорий Аникеев задекларировал доход в 4,3 миллиарда рублей, то за 2018 год он отчитался о 2,3 миллиарда рублей. Кроме того, в собственности депутата значится автопарк из трех крутых машин ("Хаммер" и два "Мерседеса"), две моторные лодки, личный вертолет французского производства, две машины медицинской службы, гусеничный вездеход шведской сборки и прицеп для перевозки лодки.

У самого богатого депутата Госдумы в собственности три участка и три жилых дома, два небольших жилых помещения и большая баня. Вся недвижимость - в России.

Другой владимирский депутат Госдумы, Игорь Игошин, заработал куда меньше своего коллеги. За 2018 год он задекларировал доход в 4,5 миллиона рублей. В пользовании у Игоря Игошина две квартиры, причем одну из них ему предоставляет Госдума для работы.

Дела сенаторские

В отличии от депутатов Госдумы, сенаторы от Владимирской области в 2018 году сменились. Представитель администрации региона, бывший начальник департамента ООО "Евразийская стрелочная компания" из Мурома Александр Пронюшкин отчитался о доходе в 4,2 миллиона рублей. У него в собственности - две квартиры, еще одна квартира у него на двоих с женой. Кроме того, у сенатора есть машина "Тойота Камри" с прицепом. Также Александр Пронюшкин владеет 15 земельными участками.

Бывший вице-спикер ЗС Владимирской области сенатор Ольга Хохлова отчиталась о доходе в 3,4 миллиона рублей. Ее муж за год заработал 2,1 миллиона рублей. У сенатора в собственности есть квартира, еще одна в пользовании. Также у сенатора есть две иномарки и четыре земельных участка.

Как депутат ЗС чуть не оказался богаче «Форбса»

Отчитались о доходах и депутаты Законодательного Собрания. В первую очередь обращает на себя внимание декларация предпринимателя Павла Антова. Его годовой доход составил почти 10 миллиардов рублей. Это более чем в два раза больше, чем у Григория Аникеева. Но сам владелец мясного производства и ряда других предприятий пищевой промышленности объясняет, что 10 миллиардов рублей дохода за год принесло его ИП. Эти деньги - не его личный доход, а прибыль, которая пошла на зарплаты и производство.

Вторым в списке стал Михаил Максюков, гендиректор фирмы из Гусь-Хрустального, выпускающей бронированные стекла. Он за год заработал 55,1 миллиона рублей. Также у депутата есть два земельных участка, три квартиры в разных долях владения и иная недвижимость (в ведомости не говорится, какая именно). У супруги Михаила Максюкова есть квартира. Автопарк депутата представляют иномарка "Тойота РАВ 4" и грузовик "ГАЗ".

Дальше идет предприниматель-строитель Олег Чижов. Его годовой доход составил 20,7 миллиона рублей. В собственности заместителя председателя комитета во вопросам ЖКХ и строительства 12 земельных участков в разных долях.

И замыкает топ самых богатых депутатов ЗС глава владимирского отделения ПАО "Ростелеком" Павел Шатохин, заработавший за год 20,3 миллиона рублей. В отличии от двух других лидеров списка в ЗС, он - новичок владимирского политического небосклона. В прошлом созыве регионального парламента его не было. Также у Павла Шатохина в собственности две квартиры, его жена владеет землей и домом. Несовершеннолетний ребенок главы владимирского "Ростелекома" заработал 900 рублей.

Отметим, что лидер прошлого года Нина Казнина (из "КПРФ") в шестой созыв ЗС не избиралась.

Самым бедным депутатом ЗС образца 2018 года оказался пресс-секретарь муниципального предприятия, бывший редактор новостной ленты городского интернет-портала Иван Лютков. За год он заработал 142,9 тысяч рублей. В собственности депутата от ЛДПР - квартира.

Немногим больше заработал человек-фракция Иван Алтухов. Он отчитался в доходе на сумму 261,5 тысячи рублей. Кроме того, представитель "Коммунистической партии социальной справедливости" имеет в общей собственности квартиру. Отметим, что Иван Алтухов, в отличии от всех предыдущих участников нашего списка, работает депутатом на неосвобожденной основе и получает зарплату в ЗС.

Замыкает тройку небогатых депутатов недавно избранный главой регионального отделения партии "Справедливая Россия" бывший сити-менеджер Лакинска Андрей Маринин. За 2018 год он заработал 371 тысячу рублей. А еще у депутата есть машина "Тойота Лэнд Крузер", земельный участок, квартира и "иная недвижимость". Супруга Андрея Маринина владеет землей, домом и гаражом.

Политический монстр, известный журналист и несостоявшийся кандидат в губернаторы Владимирской области Максим Шевченко тоже оказался не самым обеспеченным депутатом. За год он заработал 485,1 тысячу рублей. Зато в собственности главы фракции КПРФ в ЗС - две неплохие иномарки и четверть квартиры.