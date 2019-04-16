2019-04-15T16:52:54+03:00
Общество

Во Владимирской области за выходные - четверо укушенных, в том числе техлетний малыш

Горожане привозят клещей привозят с шашлыков
Валерия Рудометова
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Осторожно, клещиОсторожно, клещиФото: Мария ЛЕНЦ
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На прошлой неделе Роспотребнадзор зарегистрировал первые случаи присасывания клещей — к специалистам обратилось четыре человека, трое из них — дети. Все пострадавшие привезли клещей из леса — выезжали на шашлыки. В городе пока кровососы не замечены. Но, как отмечает официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова, это не исключено.

- Клещей принесли в лабораторию на исследование, антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен. Но он регистрируется каждый год, поэтому мы рекомендуем относить клещей в лабораторию, - говорит Марина Колтунова. - В Собинском районе сразу два укушенных, в Вязниковском и Судогодском — по одному. Самый маленький пострадавший — трехлетний малыш. Вообще, дети находятся ближе всего к земле, а значит — в группе риска.

Родители, когда берут детей с собой на пикники, обычно подстилают им покрывало. Но оно не защищает от клещей, кровососы могут залезть и на него. Также малыши тянутся руками к траве. Поэтому, когда захотите поехать на природу с ребенком, учтите это и возьмите коляску и репелленты.

- В прошлом году первый случай присасывания клеща был зарегистрирован 12 апреля. В этом году — 8-го, - отмечают в Роспотребнадзоре.

Если вы сняли клеща и не отнесли на проверку в лабораторию, то в течение месяца наблюдайте за своим здоровьем. Если поднимется температура, появится сыпь и будет слабость — идите к врачу и обязательно скажите, какого числа вас укусил клещ. Сам по себе укус неопасен, проблемы возникают, если кровосос был заражен. Клещевой энцефалит, боррелиоз, сыпной и возвратный клещевой тиф, вирус пироплазмоза — основной список недугов.

КОНКРЕТНО

Анализ клещей на наличие возбудителей проводят в Центре гигиены и эпидемиологии во Владимире, на ул. Офицерской, д.20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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