Из-за ремонта Пекинки грачи потеряют яйца и птенцов

Глобальные ремонтные работы на федеральной трассе М-7 от Покрова до Владимира доставили проблемы не только автомобилистам, но и вернувшимся с юга птицам. Деревья, на которых десятилетиями гнездилась колония грачей, оказались в зоне расширения дороги. Вносить изменения в проект расширения трассы из-за гнезд дорожники не собираются. Более того, по закону они не имеют права этого сделать: по нормативным документам в полосе отвода не должно находиться растительности, которая представляет угрозу безопасности дорожного движения и мешает обзору водителей.

Пока горожане в соцсетях активно спорят, что важнее – расширение Пекинки или спасение пернатых, специалисты делают пессимистичне прогнозы о будущем птиц.

- Грачи давно выбрали местом жительства Пекинку, крупные деревья, растущие вдоль дорог. В связи с расширением трассы они будут срубаться и, конечно, птицы лишаться гнезд, а они живут крупными колониями, которые существуют десятилетиями и украшают сельский пейзаж. Например, около Суздаля, у речки Уловка колония грачей живет очень давно. Молодые грачи не так пострадают, потому что гнездиться они начинают где-то на третий год жизни, первые два года они только мешают гнездующимся парам, а хорошими семьянинами становятся потом. Они отлетят и могут примкнуть к другой колонии. Сложно будет взрослым птицам, которые уже отремонтировали гнездо в этом году, некоторые из которых уже, возможно, сидят на яйцах. Что с ними будет дальше – я даже не берусь предположить, - говорит сотрудник владимирского Музея природы Денис Дуденков.

Выбор грачами федеральной трассы для гнездования специалистов не удивляет: эти птицы часто вьют гнезда вдоль дорог. Они прилетают после зимовки в конце февраля – начале марта, а вдоль трасс, где дороги чистятся, а земля оттаивает быстрее, им легче найти корм. Питаются грачи и остатками еды, мусором, выброшенных из окон проезжавших автомобилей. Есть колонии грачей и около железных дорог, где тоже чистят всю зиму снег, и весна наступает рано. Вдоль железнодорожных развязок в сторону Москвы много грачиных колоний, и некоторые из их жителей предпочитают зимовать в родном гнезде. Кстати, несколько крупных колоний грачей есть и в самом Владимире, ведь эти птицы предпочитают селиться поближе к людям. Полюбоваться грачами можно около детского сада на улице Лакина, средней школы №2 и на улице Гастелло, за магазином «Викол» и в парке «Дружба».