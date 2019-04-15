«Шахидмобиль» и советский танк 1975 года: владимирцам показали трофейное оружие сирийской войны

Днем в воскресенье первая платформа перед владимирским вокзалом была забита плотно - плечо к плечу, мобильник к мобильнику. Владимирцы встречали передвижную выставку «Сирийский перелом» - железнодорожный эшелон с трофейным оружием, захваченным в ходе боев у сирийских террористов. Танк, бронетранспортеры, передвижные ракетные комплексы, дроны, автоматы, химические бомбы - всего более 500 видов оружия, из которого можно уничтожать противника. Большая часть техники - на ходу, хотя и пробита пулями и снарядами.

Броня вражеской техникиФото: Евгений Киндеев

Ничего не засекречено

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.vladimir.kp.ru/video/embed/703252" frameborder="0"></iframe> Сирийский перелом.Анна ДЕКТЯРЕВА

Интересу владимирцев к трофеям может позавидовать любая художественная выставка - на вокзале собралось около пяти тысяч человек. Въезд на парковку был перекрыт за полчаса до начала, машины приходилось ставить в отдалении, но это никому не помешало. Народ наш оказался исключительно дисциплинированным - мирно уезжали парковаться в кустах, терпеливо проходили досмотр при входе в вокзал и спокойно протискивались в единственную открытую дверь.

Ни шума, ни давки, ни возмущения - только любопытство и торжественно-патриотический настрой. При том, что было огромное количество детей - от совсем малышей на плечах отцов и дедов до подростков, восторженно делающих селфи на фоне танков и БТР и тут же выкладывающих все это в инстаграмм и «Вконтакте». Снимать разрешали всё, всем и везде. Соцсети Владимира в воскресенье гудели и разрывались от фотографий и видеороликов с трофейным оружием сирийских террористов.

Подбитый вражеский танкФото: Евгений Киндеев

С умилением владимирцы смотрели на подростков в разнообразных военных формах - на выставке побывали, наверное, все кадетские классы и патриотические молодежные объединения города. Они, как и все остальные подростки, лезли во все люки, щупали пулевые отверстия в броне - и никто их не гонял. Тут же по соседству с интересом разглядывали басурманскую технику студенты «политеха» самых разных рас и национальностей.

На выставку пришли юнармейцыФото: Евгений Киндеев

Солидные дяди выясняли у военных, возможно ли переделать обычных джип в боевую машину - какая нужна броня, как усилить движок. Экскурсоводы терпеливо отвечали.

Вообще экскурсоводы, по моему скромному мнению, оказались самой яркой достопримечательностью выставки. В конце концов, танки можно увидеть много где. А вот таких ребят...

Экскурсовод рассказывает от захваченной техникеФото: Евгений Киндеев

Отдельный экскурсовод стоял перед каждой платформой с танком и в каждом вагоне, где разместилась мелкая техника. Все они - бойцы российской армии, прошедшие службу в Сирии и участвововавшие в боевых действиях. Каждый - в полевой форме: каска, защитный костюм. Но гораздо легче было представить этих молодых парней где-нибудь в аудитории физтеха на лекции по математике, чем в пустыне Сирии с пулеметом. Интеллигентность, прекрасные манеры, блестящая грамотная речь, неизменная доброжелательность... «Вежливые люди» в лучшем своем воплощении.

И, конечно, потрясающее терпение. Они ловили малышей, которые лезли под танк, чуть не падая с платформы - прямо «Над пропастью во ржи»... Они неизменно спокойно отвечали на странные вопросы владимирцев.

- А террористы страшные были? - спрашивали немолодые дяди.

- Днем местное население приветливое, угощают, в дом зовут. А ночью... лучше поодиночке не ходить, - объясняет один из бойцов.

Другой по сотому разу рассказывает про химическое оружие - в одном из вагонов показано, как делают кустарные химические бомбы. Вагон тесный, пускают маленькими группами, и каждой надо все объяснить.

- Тебя ночью разбуди, ты без запинки расскажешь, - смеются боевые товарищи. Парень согласно кивает.

Подземный копатель и пустынный минный тральщик

Всю трофейную технику бойцы-экскурсоводы знали до винтика, ни один инженер каверзными вопросами их в тупик не поставил. Тяжелые боевые машины в основном были брошены сирийскими боевиками при столкновении с российской армией. Эта техника сложна в управлении и жрет бензин тоннами, ее проще оставить на поле боя, чем вытаскивать, особенно поврежденную - одна из бронемашин подорвалась на собственной мине террористов. Набор вооружения боевиков напоминает сэконд-хэнд: с миру по нитке, доделанная кто во что горазд. «Колхоз», - презрительно бросает кто-то при виде кустарно приваренных листов брони в самых неожиданных местах.

Станковый пулеметФото: Евгений Киндеев

На первой платформе эшелона - советский танк 1975 года. Он был захвачен российской армией в 2016 году при боях в Пальмире. Танк «апгрейдили» - сверху приделана активная броня, которая спасает от гранатомета и противотанковой ракеты. В ней есть небольшое количество взрывчатого вещества, которое при попадании ракеты взрывается и отбрасывает ракету в сторону.

Еще один танк с бронейФото: Евгений Киндеев

Это - «шахидмобиль», машина была полностью заполнена взрывчаткой и должна была взорвать российские позиции в боях в Пальмире. Но не вышло - российские солдаты остановили его и предотвратили взрыв. Пожалуй, единственная машина, конструкцию которой экскурсоводы до конца объяснить не смогли - так никто и не понял, зачем под окнами стальные пружины.

Западная техникаФото: Евгений Киндеев

Специфическая пустынная машина - минный тральщик. Цепи, которые впереди, при движениии задевают мины, и они детонируют, а щит спасает водителя от осколков. Переделана из мирного будьдозера-грейдера.

Машина для разминирования, сделанная из грейдераФото: Евгений Киндеев

Хитрое сооружение для рытья подземных тоннелей. Именно этот агрегат прокапывает легендарные подземные тоннели под позициями противника, по которым потом сирийские шахиды прорываются за линию обороны. Интересно, что с водителем машина работает, только пока не закопается под землю целиком, а потом может рыть автономно. Видите, спереди бур?

А это инсталляция, которая показывает сирийского террориста, делающего химическое оружие. В качестве корпусов для химических бомб использовали подручные средства - строительные агрегаты и даже печки, отобранные у населения.

Из Владимира поезд отправился на север и к 22 апреля должен с остановками добраться до Мурманска. Конечная точка - Москва, куда эшелон прибудет 28 апреля.