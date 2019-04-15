2019-04-12T17:21:25+03:00
Общество

В вузах Владимира стало больше мест для физиков и лириков

А управленцев будут учить за деньги
Анна ДЕКТЯРЕВА
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..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Владимирские вузы, как и одиннадцатиклассники - на низком старте. Два месяца осталось до начала приемной кампании, а времени до сдачи ЕГЭ и того меньше. Так что пора выбирать, куда пойти учиться.

В этом году выпускники по-прежнему могут выбрать для подачи документов пять разных вузов и по три специальности в каждом. Ходят слухи, что в будущем эту систему отменят. В ноябре министр просвещения Ольга Васильева заявила, что с будущего года, возможно, подавать документы разрешат только в один вуз. Но пока такие изменения в закон о высшем образовании не подготовлены, и выпускники 2019 года будут поступать по-старому.

Все в строители! Или в учителя?

Опорный вуз Владимирской области - ВлГУ - в этом году увеличил прием на бюджетные места. На бакалавриат учиться за государственный счет смогут поступить на 57 человек больше, чем в прошлом году. Но распределение бюджетных мест по факультетам и специальностям очень неравномерное - государство оплачивает обучение тех специалистов, которые нужны экономике производства. В основном это технари и инженеры. Плюс, конечно, педагоги. А вот на специалистов для «экономики потребления» - маркетологов, менеджеров, специалистов по рекламе - учиться придется в основном за свой счет, бюджетный набор, если он и есть, очень маленький.

Самый большой набор в ВлГУ в этом году будет на специальность «Строительство» - 91 человек. Плюс 30 студентов готовы принять по контракту. В прошлом году, кстати, по специальности «Строительство» было 80 мест. Если предположить, что министерство просвещения определяет цифры бюджетного приема, ориентируясь на какие-то процессы в экономике (допустим, у них есть эксперты, которые прогнозируют спрос на разных специалистов) - то на строителя учиться выгодно, через 4 года работу можно будет найти без проблем.

На специальности в сфере IT владимирский госуниверситет набирает по 15-20 человек, но самих этих специальностей довольно много - прикладная информатика, компьютерная безопасность, фундаментальная информатика, математическое администрирование... Обучение, по большому счету, будет по очень сходным программам, поэтому в сумме получается, что математиков и информатиков будут готовить довольно много.

Специалистов по окружающей среде (природной и городской) - то есть архитекторов, экологов, биологов, почвоведов - набирают стандартно, по 20 человек. По сравнению с прошлым годом цифры приема не изменились.

Число бюджетных мест на учительских специальностях хоть чуть-чуть, но выросло. Например, в прошлом году на специальность «Физика и математика» набирали 18 человек, в этом году - 20. Будущих учителей истории и обществознания в прошлом году тоже принимали 18, в этом году - 22 абитуриента.

Любишь учиться - люби за это и платить

Самый маленьких бюджетный набор на специальности, по которым толком и непонятно, кем будут работать выпускники. Например, специальность «Философия» - в этом году бюджетных мест для бакалавров нет совсем. А вот в прошлом году на эту специальность приняли аж 15 абитуриентов. Видимо, в минпросвещения сочли, что 15 будущих философов для нашей области пока достаточно.

Нет в этом году бюджетных мест и по специальности «Культурология», в прошлом году их было 2. Выучившись по этой специальности, выпускники смогут работать в музеях, архивах и даже журналистами. Но набор в этом году идет только на контрактное обучение, и то заочное.

Еще среди специальностей с малым числом бюджетных мест - реклама и связи с общественностью, телевидение, торговое дело, менеджмент, государственное и муниципальное управление. В среднем набор 4-5 человек, а вот на контракт план приема - 30-50 человек.

Совсем нет бюджетных мест по специальностям «Начальное образование» (зато целых 30 по специальности «Начальное образование и логопедия»), «Телевидение», «Приборостроение», «Дизайн». Стоимость очного обучения, судя по данным за прошлый год, будет около 100-120 тысяч рублей в год.

Где во Владимире выучат на менеджеров и экономистов

Во Владимире есть еще три вуза, которые будут принимать абитуриентов на бюджетные места, хотя и в меньших масштабах.

Владимирский филиал Финансового университета принимает на бюджетные места очного обучения по направлениям «Экономика» (11 мест), «Менеджмент» (7 мест) и «Государственное и муниципальное управление» (7 мест). Всего за бюджетные деньги смогут учиться 25 человек, и еще 5 по очно-заочной форме.

Владимирский юридический институт ФСИН России принимает 100 человек на специальность «Правоохранительная деятельность» и 75 на юриспруденцию.

И, наконец, владимирский филиал Российской академии народного хозяйства и госуправления (РАНХИГС) в этом году выделил 8 бюджетных мест по экономике, 8 - по специальности «Управление персоналом», 9 для обучения государственному и муниципальному управлению и 9 - юриспруденции. Это для очного обучения, есть еще очно-заочное, а также прием по целевым квотам.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Куда труднее всего поступить

Сложность поступления зависит не только от числа мест (и, соответственно, конкурса), но и от того, насколько сильны соперники. То есть насколько высокий суммарный балл ЕГЭ нужен, чтобы быть зачисленным.

В ВлГУ самый высокий проходной балл ЕГЭ в прошлом году был на юриспруденцию - 251 из трех экзаменов, немецкий и английский язык (педагогическое образование) - 224, русский язык и литература - 260, и журналистику - 249. На информатику и математику проходной балл составлял 160-180 (из трех экзаменов).

А самые сильные студенты (с самым высоким средним баллом ЕГЭ) оказались на специальностях «Лингвистика», «Журналистика» и «Юриспруденция» - средний балл выше 85. Самые низкие средние баллы ЕГЭ в институте автомобильного транспорта - 50-60 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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