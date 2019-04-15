Ремонт владимирского железнодорожного вокзала опять отложили

Владимирский железнодорожный вокзал за все свое существования не видел полноценного ремонта — с 1975 года он встречает туристов таким, каким был построен. Еще в 2017 году РЖД анонсировали долгожданный ремонт. Обещали обновить здание как снаружи, захватив при ремонте «убийцу колесиков» (так прозвали привокзальную площадь пассажиры за то, что бетонные плиты и щели между ними уничтожили не один хороший чемодан), так и сделать вокзал более современным внутри.

С момента заявления прошло почти полтора года. Ремонт откладывался - то проект не согласовали, то денег нет. И только сейчас, по словам начальника вокзала Павла Никонова, работы начались. Хотя внешне это и не заметно.

Первое, на что выделили деньги — замена стеклянных окон по всему периметру вокзала.

- Мы уже начали замену стеклопакетов, - рассказал Павел Никонов. - Следующим шагом по плану ремонта станет приведение в порядок кровли.

Правда, побывав на вокзале, мы отличия новых стекол от старых не увидели. Но, вероятно, они есть, и специалистам заметны.

Далее в один этап заменят входные двери и отремонтируют ступеньки, и только потом приступят к ремонту привокзальной площади. Однако точной информации, когда это будет сделано, до сих пор нет.

- Может быть в этом году, хотя может и в следующем. Как деньги выделят, - ответил директор железнодорожного вокзала.

Так что пассажирам с чемоданами еще некоторое время придется потаскать чемоданы в руках.

Внутри вокзала первым делом сделают современные туалеты. Они, как уточнил Павел Никонов, так и останутся на цокольном этаже. Для маломобильных групп граждан сделают туалет на первом этаже.

А вот эскалатора или хотя бы установки нормальных пандусов на лестнице (а на лестнице к дальним платформам хоть каких-нибудь пандусов) не планируется.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Парковка у вокзала подорожала

В компании «Ростелеком», которой принадлежит парковочная зона, объяснили повышение цены областным законом о бесплатной парковке по выходным и праздникам, а также ростом стоимости аренды земли.

- Мы не поднимали цены в течение всего времени, что работает парковка, а это 2,5 года, - рассказала пресс-секретарь компания «Ростелеком» Алла Плотникова. - В этом году администрация города подняла нам размер арендной платы за землю чуть больше чем на 4 процента, а также вступил в силу областной закон о том, что платные парковки должны стать бесплатными в выходные и праздничные дни, из-за которого компания теряет 20% прибыли. Поэтому «Ростелекому» пришлось поднять стоимость парковочного места — если раньше за час парковки человек платил 40 рублей, то теперь цена составляет 50 рублей. Стоимость суток парковки теперь составляет 400 рублей, последующий день - 250 рублей.

Время бесплатного ожидания на парковке не изменилось - 15 минут.