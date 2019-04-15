Владимирских аллергиков ожидает самая суровая весна за последние годы

Весна — прекрасная пора: птички поют, природа расцветает, становится чаще видно солнышко, наконец уходит грязный снег, а вместо него приходит... аллергия. По статистике около 4% жителей Владимира страдают от сезонной аллергии на цветение различных деревьев, в основном это дуб, береза и ольха. Зуд в носу, покраснение глаз, астма, опухание лица — все это симптомы заболевания. Каждый аллергик с детства знает, что ему предстоит, но лекарства порой не спасают, а уехать на время цветения деревьев может далеко не каждый.

Цветение тоже бывает разной интенсивности. Если в последние 2-3 года аллергиков весна их щадила, то в этом году не поздоровится никому.

Во-первых, судя по прогнозам «Яндекс. Погоды», где появился специальный раздел о цветении и пыльце, это будет самый длинный сезон аллергии за последние несколько лет. Березы начали цвести еще в конце марта, а продлится сезон аллергий до середины августа.

Во-вторых, активность цветения. Судя по данным «Яндекса», этой весной деревья будут выделять пыльцу за троих. Независимо от того, на цветение ольхи или березы у вас аллергия, пыльцы и того и того в воздухе будет предостаточно.

Принимайте березу малыми дозами

Как не выбиться из рабочего режима, не ходить с вечно опухшими, красными глазами, день за днем выкидывая тюбики из под капель? Ответ аллергологов — лечиться! Как нам рассказала аллерголог-иммунолог Евгения Игнатьева, важно обратиться к врачу при первых же симптомах.

- Большинство аллергиков во Владимире готовятся к сезону заранее. Они проходят у нас обследование, а мы им выдаем профилактические препараты. Не те, которые снимают симптомы уже во время, а так сказать, для предвкушения. Поэтому мой основной совет — лечиться, чтобы не бояться даже таких пиковых сезонов, каким обещает быть этот, - рассказывает Евгения Игнатьева.

Самое актуальное лечение на сегодняшний день - аллерген-специфическая иммунотерапия. Аллергологи вырабатывают у пациента толерантность к конкретным веществам путем введения дозированных инъекций. Но на это может уйти не меньше трех лет.

- Допустим, если главный аллерген — береза, то примерно с декабря по май мы готовим пациента к сезону. Постепенно вводим маленькими дозами аллерген в кровь, чтобы у организма появлялось привыкание. Так, с каждой новой процедурой мы увеличиваем объем условной березы, из-за чего у организма вырабатывается иммунитет, в организме появляются блокирующие антитела. В конечном итоге мы вводим пациенту такое количество аллергена, которое превышает ту концентрацию, которая может быть в природе, добиваясь ремиссии, - рассказывает Евгения Игнатьева.

Цветение ольхиФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Конечно, это не избавит от аллергии насовсем, ведь помимо сезонной, у большинства аллергиков есть и пищевая, но даже она станет слабее, не говоря о том, что глаза перестанут опухать при виде березы весной.

Для тех, кому не хочется лечиться

Но даже для тех, кто пока по каким-то причинам не готов расставаться со своей аллергией, есть основные правила, соблюдая которые можно заметно улучшить качество жизни — именно к этому стремятся аллергологи.

1. Максимальный выброс пыльцы происходит с утра, поэтому до обеда желательно не появляться на улице.

2. Обязательно умываться после улицы: помыть руки, прополоскать рот, промыть рот, умыть глаза (если душ, то обязательно с мытьем головы). Если гуляли с животным, то его тоже надо помыть. Не забывайте просить близких умываться почаще, они также заносят пыльцу в ваш дом. Представляете каким будет самочувствие на утро после сна на опыленной подушке?

3. Носить очки, использовать барьерный спрей для носа, который создает специальную защитную пленку в полости носа, не позволяющую аллергену проникнуть в организм.

4. Соблюдать диету, мыть продукты и стараться не есть продукты-аллергены — фрукты, картошку и т.д.