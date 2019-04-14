Новых велодорожек во Владимире этим летом не появится

Весеннее солнышко уже высушило асфальт. Снежные островки попадаются разве что во дворах многоэтажек. На улице тепло, руки так и тянутся к велосипедному рулю. И махнуть по Добросельской горе навстречу ветру! Но сначала нужно хорошенько подготовится.

Владимир для велосипедистов приспособлен плохо. Большой велодорожки, связывающей разные районы Владимира, как не было, так и нет. Не появится ее и этом году.

- В планах на 2019 год у нас не запланировано ни одной велодорожки - на них не хватает финансирования, - объяснили в городской администрации.

Даже на Лыбедкой магистрали, где велодорожка была предусмотрена проектом, ее не будет. Так что велосипедистам придется ехать по тротуарам и обочинам. И исправность двухколесного друга тут особенно важна. Прежде чем выехать на улицу, осмотрите его после зимы.

Во-первых, проверьте сохранность механизмов. Не провисла ли цепь? В порядке ли звездочки? Накачайте шины и проверьте ниппели - вдруг за зиму на морозе резина пришла в негодность и стала пропускать воздух. В дороге времени разбираться со всеми этим проблемами не будет. Обязательно проверьте прочность крепления сидения. И не забудьте поставить крылья, иначе вся весенняя грязь окажется на вашей спине.

Очень важно проверить сохранность катафотов - отражатели должны быть спереди и сзади, а также на колесах. Вечером нужно пользоваться фонариком - и вы будете видеть ямы и колдобины на дорогах, и вас будут видеть водители машин и прохожие.

Обязательно положите в рюкзак или сумку на раме набор ключей-шестигранников (подходят практически ко всем современных велосипедам). Если вдруг что-то разболтается, всегда можно будет быстренько подкрутить. Ну, или кому-нибудь помочь.

С техникой разобрались. Теперь правильно подберем одежду. Весенняя погода обманчива, после холодной зимы кажется, что уже тепло как летом, но на деле еще достаточно прохладно. Так что не забудьте надеть тоненькую шапочку и перчатки. Куртка должна быть легкой, на ней обязательно должны быть светоотражающие элементы. Катание на велосипеде станет гораздо приятнее, если вы купите специальные защитные очки. Любителям кататься с ветерком на спортивном велике неплохо иметь шлем.

И вот вытащили велик на улицу. Как правильно ехать? Если вы живете в районе улиц Горького, Мира и Октябрьского проспекта, то по велодорожке, которая идет по проспекту Строителей мимо «Факела» и «белого дома». Во всех остальных частях города по правилам дорожного движения нужно ехать по проезжей части. Помните, что водители еще не привыкли к велосипедистам после долгой зимы, поэтому будьте предельно сконцентрированными, во время поездки не отвлекайтесь на рекламу и красивых девушек.

Если вы по каким-либо причинам не можете ехать по проезжей части (например, отправились кататься с ребенком), то относитесь с пешеходам с уважением. Не гоняйте на большой скорости, не окатывайте прохожих и луж.

Ни в коем случае не надевайте наушники - вы должны слышать, что происходит вокруг!

КОНКРЕТНО

Несколько лайфхаков от бывалых велосипедистов.

- Чтобы не ехать в Добросельскую гору, можно проехать по задворкам "Точмаша" и "Химзавода". Выберетесь вы на Рпенский проезд и улицу Соколова-Соколенка. Горка там тоже есть, но заметно меньше. Но будьте осторожны, там можно нарваться на свору бродячих собак.

- Подъем в центре города можно объехать по второстепенным улочкам.

- Чтобы не тащиться вверх по Мира и Горького, можно проехать через проспект Ленина и Красноармейскую. Так будет дольше, но ехать проще.