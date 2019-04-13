В Суздале на месте советского магазина Beriozka открыт музей самовара

В старину самовар был вовсе не банальной кухонной утварью. Он являлся символом благополучия и достатка, его передавали по наследству, самовар входил в девичье приданое, а в доме, подбоченясь, красовался на самом видном месте, будто икона какая, прости, Господи. Сейчас, когда мы в основном завариваем пакетики кипятком из электрочайника, «самоварная культура» утрачена. Вспомнить, как оно было, можно в Музее самовара в суздальских Торговых рядах.

Там не просто выставлены экспонаты - сначала проходит 15-минутная экскурсия, затем – чаепитие в зале, пока не опустошите 3-литровый самовар, не схрумкаете сушки и не опустошите креманки с вареньем, повидлом и медом. Все вкупе стоит 400 рублей с человека, лимита времени чаепития нет. Можно и без экскурсии, но это лишь на 50 рублей дешевле. Одновременно в зале смогут одновременно разместиться до 50-ти человек.

Антикварный антураж чайно-церемониального зала (шкафы, бутыли, гармонь, швейная машинка и прочее) не только из лавок старьевщиков. Часть дал в аренду знаменитый коллекционер самоваров из Иваново Тарасов, в том числе тульские. Часть привезены из деревень, в том числе от родни создателей и сотрудников музея. Владелец Игорь и управляющая самоварным раем Айгуль живут в Иваново, сотрудницы девчата Аня и Даша, а также самоварно-истопных дел маэстро Андрей - в Суздале.

Нутро самовараФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Андрей виртуозно владеет техникой растопки самовара. Между прочим, дело непростое. Вскипает вода на березовой щепе немногим медленнее, чем на электричестве.

- На пятилитровый самовар уходит не более 20-ти минут, трехлитровый еще быстрее. Пока идет экскурсия – вода вскипела. Если вдруг нужно еще быстрее, то тут не обойтись без еловых шишек, благодаря обилию в них смолы вода закипает быстрее, но эта же самая смола коварна – от нее слишком много нагара в самоварной топке и ее постоянно придется чистить, - объясняет Андрей.

Самоваров в музее почти 40, от простых стальных старинных до красивых и украшенных 20-го и 21-го веков. Есть в музее и самовар из серии, выпущенной к московской Олимпиаде-80. Самый старый 8-литровый экспонат-«ветеран», медный луженый самовар заводской работы, весом 16 фунтов был сделан иргинскими умельцами в 1738-1740 годах на Урале.

Среди самоваров-старичков есть интересный персонаж – он распилен по корпусу так, чтобы посетители увидели нутро. Две трети приходится на емкость для воды, треть – топка, куда и загружается древесина. Правда, этот самовар в работе не посмотреть.

Музей находится в историческом центре Суздаля, в Торговых рядах.

Самовар к Олимпиаде-80Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

ДОСЬЕ «КП»

Процесс изготовления самовара в государстве Российском был сложен и в нем участвовали 7 человек. Наводильщик сгибал и спаивал медный лист. Затем выделывал из него нужную форму. За неделю он мог сделать не более 8-ми заготовок.

Лудильщик соответственно вылуживал оловом внутреннюю часть самовара. В день он мог вылудить в среднем 70 заготовок.

Токарь точил и полировал самовар, используя станок, который вертел другой рабочий – вертельщик. В день получалось сделать до 12-ти штук.

Слесарь изготавливал краны, ручки и ножки будущего самовара.

Сборщик собирал самовар из отдельных частей, припаивал ножки, краны. За неделю он собирал до 24 самоваров.

Чистильщик мог начистить до 10-ти самоваров в день.

Токарь по дереву изготавливал деревянные шишечки к крышкам.

Самый старый самовар в коллекцииФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Швейная машинаФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ