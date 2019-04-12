Во владимирских лесах установят 30 камер наблюдения за пожарами

Во Владимирской области в этом году за лесными пожарами будут следить не только с самолетов, но и с помощью камер видеонаблюдения, которые обнаружат возгорание даже на небольшой площади и передадут всю информацию диспетчеру. На вышках сотовой связи установят 30 камер с программным обеспечением, это обойдется областному бюджету в 16 миллионов рублей.

В лесных пожарах виноват человек

Камеры будут не простыми, а интеллектуальными: смогут увидеть даже маленький дымок от тлеющего мха и отличить густой туман от задымления. В национальном парке Мещера уже стоят восемь федеральных камер. А теперь будут и региональные.

- Сначала мы устанавливаем камеры на тех территориях, где случалось больше всего лесных пожаров — это Гусь-Хрустальный, Меленки, Собинка, Ковровский район. До конца этого года система будет полностью установлена, вся территория области будет покрыта видеосигналом. Это поможет вовремя заметить возгорание и оперативно отправить на место все силы и средства, - говорит Иван Петухов, директор департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области.

В прошлом году владимирские леса горели 122 раза, общая площадь пожаров - 400 га. В этот году, как надеются специалисты, благодаря камерам площадь пожаров удастся сократить. Иван Петухов отмечает, что виновником во всех 122 случаях является человек: то костер не потушили в лесу, то подожгли сухую траву.

- Сегодня актуально говорить о палах сухой травы. Штрафы очень высокие, особенно если идет ущерб имуществу и лесному фонду: до миллиона рублей и даже до уголовной ответственности, - поясняет директор департамента.

Гусеничная пожарная машинаФото: Валерия Рудометова

Квадроцикл с бочкой - техника высокой проходимости

Если за поджигателями все-таки не уследят, тушить пожары в лесах будет 221 единица техники, которая принадлежит пожарно-химическим станциям. На станцию в Покрове, самую крупную и укомплектованную, отправились журналисты 10 апреля и убедились: вся техника готова к идти в огонь.

- Вот стоит гусеничная пожарная машина, которая предназначена для работ в труднопроходимых условиях, а это авторазливочная станция и автоцистерна для раздачи воды на дальние расстояния. Есть гусеничный трактор с плугом, который опахивает территорию и не дает огню распространиться, - проводит экскурсию Михаил Кузьмичев, начальник станции 3 типа Петушинского филиала «Владимирского лесхоза».

Территория, на которой установят камерыФото: Валерия Рудометова

В этом году в рамках национального проекта «Экология» за счет средств федерального бюджета закупается новая техника, на защиту леса она встанет в июне-июле. Хотя, до сих пор хорошо работает техника со времен СССР — на станции есть автоцистерна с 1980-х годов.

Автоцистерна с 1980-хФото: Валерия Рудометова

Помогают бороться с пожарами и сотрудники МЧС по Владимирской области. Они разработали квадроцикл с прицепом, который также отправляют на лесные пожары. Он легко проезжает в труднодоступные места. В прицепе - емкость с водой на 200 литров.

Квадроцикл - разработка МЧСФото: Валерия Рудометова

Всего во Владимирской области действуют 24 пожарно-химические станции (ПХС). Там есть и мобильные лесопатрульные группы, и тяжелая противопожарная техника.

- Я спасаю леса с 1994 года. Впервые за это время меня награждают как «Мастера земли владимирской». В 2018 году было большое возгорание в лесах Петушинского района, мы выезжали и оперативно тушили. Я думаю, что награда как раз за это, - рассказывает Константин Киселев, начальник пожарно-химической станции 2 типа. - И я не берусь считать количество потушенных пожаров, ведь в день весной и летом приходится выезжать по четыре раза, а то и больше.

Начальник ПХС 3 типа проводит экскурсиюФото: Валерия Рудометова