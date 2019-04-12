2019-04-11T16:55:22+03:00
Общество

Побеленные и обрубленные: что во Владимире делают с деревьями

И нужно ли белить их на субботниках
Валерия Рудометова
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Единого мнения о побелке деревьев нетЕдиного мнения о побелке деревьев нетФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Во Владимире 13 и 20 апреля состоятся общегородские субботники, на которые приглашают всех жителей. Помимо уборки мусора и покраски заборов, на субботниках будут белить деревья — это делают каждый год. И каждый год у жителей возникает вопрос - зачем?

Главный эколог города Владимира Сергей Сухопаров рассказал, что белить деревья нужно - это единственная возможность уберечь их от насекомых-вредителей, да и смотрятся они вроде ничего.

- Побелка деревьев - это не только эстетический вид, как принято думать, но и борьба с вредителями. Поэтому их нужно белить каждый год. - считает Сергей Сухопаров.

Но как же выживают деревья в лесах без белой краски?

Андрей Туманов, телеведущий и председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» считает по-другому: побелка, наоборот, придает ужасный вид и не защищает деревья.

- Это напрасный труд. Побелка теоретически делается для того, чтобы кору защитить от солнечных ожогов. Но если это и делают, то в марте. Садоводы считают, что побелка в городе не нужна вообще. Данные, якобы побелка защищает от насекомых, не подтвердились научно. Это имитация работы: помазал и работа сделана. Пилить и окапывать деревья — тоже глупость, - говорит Андрей Туманов.

По мнению специалиста, кора деревьев должна быть проницаемой, ведь через нее идет газообмен. А побелка снижает проницаемость коры, что ведет к отмиранию корней.

Заодно сейчас во Владимире начали и обрезать деревья. Сергей Сухопаров говорит, что уродовать их, срезая ветки аж до ствола, в этом году не будут.

- Иногда специалисты перебарщивают, - признает главный эколог города. - Были, конечно, вопиющие случаи, и надеюсь, что они призвали специалистов к более ответственному отношению. Я знаю, что там есть экологи, которые возьмут все в свои руки и будут делать все профессионально. Опять же, обрезают деревья не здоровые, а аварийные и сухие, которые нуждаются в кронации.

КСТАТИ

Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» побелка стволов деревьев в парках, скверах, на бульварах и улицах запрещается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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