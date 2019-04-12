В субботу во Владимире пройдет Тотальный диктант

Проверить свою грамотность добровольно и совершенно бесплатно сможет любой желающий 13 апреля. Тотальный диктант - акция, которая уже несколько лет проходит по всему миру. Во Владимире она пройдет в шестой раз и уже стала так популярна, что впервые в этом году желающих писать диктант ждут сразу на двух площадках. Первая - Финансовый университет (Тихонравова, 1), вторая - Педагогический институт (пр-т. Строителей, 11).

В этот раз автором текста для Тотального диктанта стал писатель Павел Басинский, автор книг «Приключения Джона Половинкина», «Посмотри на меня», и сценария к фильму «История одного назначения».

На вчерашнее утро для участия в Тотальном диктанте во Владимире зарегистрировались уже 220 человек. Регистрация не обязательна - как сообщают организаторы, площадки диктанта способны вместить 2500 человек, а ожидается 350-400. Однако, зарегистрировавшись, вы облегчите работу организаторам - они смогут подготовить нужное количество бланков и ручек. Приносить с собой ничего не надо, в том числе документов - участие анонимное. Зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия totaldict.ru.

Перед началом Тотального диктанта перед Финансовым университетом пройдет акция "Дерево добра" совместно с Почтой России. Каждый желающий сможет подарить подписку на любимые газеты и журналы воспитанникам детских социальных учреждений, ветеранам и пожилым гражданам.

Начало Тотального диктанта в 14.00.