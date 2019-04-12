2019-04-11T17:41:28+03:00
Общество

В субботу во Владимире пройдет Тотальный диктант

Впервые его будут писать сразу на двух площадках города
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
На вчерашнее утро для участия в Тотальном диктанте во Владимире зарегистрировались уже 220 человекНа вчерашнее утро для участия в Тотальном диктанте во Владимире зарегистрировались уже 220 человекФото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Изменить размер текста:

Проверить свою грамотность добровольно и совершенно бесплатно сможет любой желающий 13 апреля. Тотальный диктант - акция, которая уже несколько лет проходит по всему миру. Во Владимире она пройдет в шестой раз и уже стала так популярна, что впервые в этом году желающих писать диктант ждут сразу на двух площадках. Первая - Финансовый университет (Тихонравова, 1), вторая - Педагогический институт (пр-т. Строителей, 11).

В этот раз автором текста для Тотального диктанта стал писатель Павел Басинский, автор книг «Приключения Джона Половинкина», «Посмотри на меня», и сценария к фильму «История одного назначения».

На вчерашнее утро для участия в Тотальном диктанте во Владимире зарегистрировались уже 220 человек. Регистрация не обязательна - как сообщают организаторы, площадки диктанта способны вместить 2500 человек, а ожидается 350-400. Однако, зарегистрировавшись, вы облегчите работу организаторам - они смогут подготовить нужное количество бланков и ручек. Приносить с собой ничего не надо, в том числе документов - участие анонимное. Зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия totaldict.ru.

Перед началом Тотального диктанта перед Финансовым университетом пройдет акция "Дерево добра" совместно с Почтой России. Каждый желающий сможет подарить подписку на любимые газеты и журналы воспитанникам детских социальных учреждений, ветеранам и пожилым гражданам.

Начало Тотального диктанта в 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Антон Беляков возвращается во владимирскую политику
Владимирские спасатели не прогнозируют большого разлива
Со следующей недели начнется ремонт подъезда к Владимиру
Через два года власти Владимирской области обещают полностью решить вопрос с ясельными группами
Через 6 лет во Владимирской области в нормативное состояние приведут половину дорог
Александровское предприятие задолжало сотрудникам 400 тысяч рублей
16-летний гусевчанин избил соседа за игру на гитаре
Во Владимире пройдет первенство России по тяжелой атлетике
Главврач Владимирской больницы скорой медицинской помощи стал заслуженным работником здравоохранения России
Юные артисты из Бавленской школы искусств стали лауреатами фольклорно-этнографического конкурса
На строительство ФАПов и ремонт сельских амбулаторий Владимирской области направят более 1 миллиарда рублей
Владимирцев приглашаю окунуться в "Мир живописи"
Во Владимирской области четырех человек покусали клещи
Александров может войти в Золотое кольцо России
На железной дороге под Владимиром задержали мужчину с партией наркотиков
12 апреля во Владимире стартует Танеевский фестиваль
Александровские полицейские задержали двух продавцов героина
Во Владимире хулиганы бросали в машины цветочные горшки
В муромских аптеках продавалось запрещенное лекарство
Бывший вице-губернатор Владимирской области стал директором одного из крупнейших заводов Башкирии