2019-04-11T16:48:59+03:00
Общество

Владимирцы готовы платить по 30 тысяч за место в детском садике

Многие возят малышей в детсады через полгорода, как в советское время
Алексей СУХОВ
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Официально считается, что все дети с 3 лет место в детсаду получатОфициально считается, что все дети с 3 лет место в детсаду получатФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пока областная и городская администрации воюют между собой и решают, кто из них виноват, что федеральные деньги на новые ясельные группы не дошли до областного центра, владимирские родители в ужасе ожидают летних распределений путевок в детсады. Официально считается, что все дети с 3 лет место в детсаду получат. В реальности путевку-то дадут, но куда получится - не факт, что рядом с домом. Садик может оказаться в другом районе, или двое детей - в разных садиках.

«Переезжайте в Октябрьский район»

Официально во Владимире очередь в детсады существует лишь для детей ясельного возраста, до трех лет.

- На сегодняшний день в городское управление образования подано 3999 заявок на места для детей до трех лет, - сообщили в пресс-службе мэрии. - По предварительным оценкам, неудовлетворенная потребность на 1 сентября текущего года может составить около 300 путевок. Вместе с тем, до конца 2019 года в городе планируется открыть 4 новых детских сада с ясельными группами в рамках реализации администрацией города Владимира национального проекта «Демография».

В рамках тоже проекта «Демография» в 2020 году во Владимире должен появиться детский сад на 115 мест (в том числе 2 яслей по 50 мест), в 2021 году – 2 детских садов на 108 мест каждый. К концу 2021 года власти города обещают, что в детских садах будет создано дополнительно 847 мест.

По тем же официальным данным, после трех лет путевку получают все. Но какую?

Если посидеть на форумах молодых мамочек в социальных сетях, можно и поседеть. Истории там рассказываются в духе СССР, поездки с улицы Нижняя Дуброва в Доброе каждое утро — это лишь цветочки.

«Ясли с полутора лет есть только в Добром и Октябрьском районе. В Ленинском районе их нет, при этом много новостроек, много детей, много льготников. Год ребенка возим в садик в Доброе через весь город к 8 утра», - пишет на форуме «ПроДетей Мама Владимир» Анастасия.

«Живём в 8ЮЗ. Ни первому, ни второму ребенку «местные» сады не достались. Ездим пять остановок. И это ещё повезло. Кому-то вообще в Октябрьском районе садики дали. Зато в наши сады №12 и 17 возят детей с других районов. Такое ощущение, что управление образование что-то получает от доходов общественного транспорта и продаж бензина», - вторит ей мама двух детей Лариса.

О похожих проблемах пишут мамы из присоединенных территорий. В Загородном родители возят детей в Октябрьский район. Но там со школами и садиками в принципе все плохо, и люди, которые покупали там квартиры, были к этому готовы.

А вот в Юрьевце мамы плачутся.

«В Юрьевце яслей нет на данный момент, берут только с трех лет, потому что очень большая очередь, многие ездят в Энергетик. Ждем новый сад, может, тогда ситуация улучшится», - пишет Мария.

Многие мамы из Октябрьского района даже шутят и предлагают переехать к ним, там всем места хватит.

Без льгот детсада не дождаться

Я сам отец девочки. Ей сейчас два года, живем мы как раз в Юго-Западном районе. Поэтому с женой сразу понимали, что до трех лет пытаться попасть в детсад малореально. Понимая это, записываться в садик поехали заранее, когда дочери был год.

Мы выбрали несколько садиков, встали в очередь и вот уже год отслеживаем наше передвижение в ней. В одном садике мы сейчас 72-е, в другом наш номер - 90, а в третьем и вовсе во второй сотне. Но даже продвижение по очереди вперед ничего не значит. Как-то мы сумели в первые пятьдесят ворваться, но лишь на неделю. Потом нас вновь откинуло в шестой десяток. Судя по всему, к осени садика нам не видать.

Причина всему льготники. Они-то сами не виноваты. Но из-за них все остальные родители оказываются заранее в проигрышном положении. Ведь их детей будут записывать только после того, как половину группы сформировали из тех самых льготных категорий.

Самое смешное (или грустное), что даже у льготников бывают проблемы с попаданием в садики.

«В своё время мы с льготами были в очереди пятнадцатыми, но не попали. В некоторые садики вообще без блата очень сложно попасть. На Северной нам сказали, что льготников может быть лишь половина от группы, а всего в ней 30 человек. Хотя после нас попали знакомые (были шестнадцатыми в очереди), но там уже были задействованы знакомые знакомых в управлении образования», пишет мама Евгения.

Место за 30 тысяч рублей

Кстати, в одном из садиков мне сказали, что если нужна гарантия - лучше подойти к заведующей и предложить материальную помощь - окна пластиковые поставить или ремонт сделать. Это способ обойти очередь становится все более популярным.

Одна мама в «ВК» рассказывает, как пристраивала своего малыша:

«Подошла к заведующей и спросила: нам очень хочется попасть в ваш садик, мы родители понимающие, как это можно сделать? Она ответила, что приобретя некоторые принадлежности для сада (на сумму около 30 тысяч рублей), она все сможет устроить. Согласились и летом пошли в садик. Племянника устраивали за замену одного пластикового окна. Зато попали именно в тот сад, который выбрали. Нужно уже в феврале-марте идти. Мы пришли в мае, и заведующая сетовала, что поздновато», - делится опытом Алсу.

На форумах можно найти десятки подобных сообщений. В среднем, суммы затрат от 25 до 30 тысяч рублей.

После поступления опять платить

Ну, а если вы стали счастливчиком и сумели получить место в детсаду, готовьтесь к новым тратам. В некоторых садиках в момент знакомства с заведующей родителям предлагают «оказать помощь месту, где ближайшие годы будет воспитываться ваш ребенок».

«Относила сегодня путевку заведующей, она сказала, какие документы надо принести. Потом заявила, что надо оказать спонсорскую помощь — мол, может краска дома есть у нас. Или просто переведите нам на счет, сколько не жалко», - пишет одна из мам в теме, посвященной поборам.

«Это вам еще повезло. Мне тогда выдали список: краска, таз, ведро, швабра, пачка бумаги А4, клей пва, «пемолюкс», мыло хозяйственное, «Белизна». Ничего не покупала, и так в группе меняли линолеум в зале, забор на площадке сделали, на веранде делали лавки и пол перестилали! Потом на второй год окна пластиковые ставили в игровой три штуки», - вспоминает былое Юлия.

КОНКРЕТНО

Отдел по комплектованию детских садов городского управления образования находится по адресу: ул. Северная, 28-а (остановка «улица Полины Осипенко»).

Телефон для справок: 33-59-12, 8-958-862-25-50.

Приемные дни: понедельник, среда, четверг с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00.

При постановке ребёнка на учёт предъявляются оригиналы и ксерокопии следующих документов:

- паспорт;

- свидетельство о рождении ребенка;

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на территории города Владимир или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания (предоставляют родители детей, проживающих на территории муниципального образования город Владимир);

- документ, подтверждающий льготное право на получение места в садике;

- СНИЛС ребенка и заявителя (при наличии).

ИСТОЧНИК KP.RU

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