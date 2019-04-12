2019-04-11T16:36:27+03:00
Общество

На матч «Торпедо» приходить заранее, а то застрянешь в очереди

На первую домашнюю игру владимирской футбольной команды в этом году будут пускать только через один вход
Алексей СУХОВ
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Покупайте билеты заранееПокупайте билеты заранееФото: Алексей СУХОВ
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13 апреля владимирское «Торпедо» проведет первую в этом году домашнюю игру. Торпедовцы в 19 туре чемпионата России сыграют с соседями по турнирной таблице — ФК «Долгопрудный». Вот только долгожданная для болельщиков игра пройдет в не самых простых условиях для последних.

Дело в том, что для безопасности людей на спортивных мероприятиях вход на стадион будет осуществляться только с одной стороны. В итоге, на матч, который пройдет на малой арене (сбоку от главного стадиона «Торпедо»), можно будет попасть только со стороны улицы Дворянской в районе лестницы, ведущей к главной арене. Все другие входы будут заблокированы. При этом проезд машин к стадиону ограничат, кроме мащин, водители которых имеют при себе пропуск. И даже таких пустят только по Ново-Гончарной улице.

Помимо этого, при входе все посетители должны будут пройти личный досмотр. Полицейские имеют право обыскать вас, а также ваши вещи (вдруг вы попытаетесь пронести пиротехнику или запрещенные предметы на стадион). При входе на саму арену зрители предъявляют сотрудникам стадиона следующие документы: билеты, абонементы, приглашения, аккредитационные удостоверения, дающие право прохода на стадион, а также, в случае необходимости, паспорт.

В общем, если не хотите проблем, лучше купить билеты на матч заранее. И прийти на стадион тоже лучше не прямо к началу игры, которое намечено на 16.00. В противном случае, вы опоздаете. А матч ради болельщиков задерживать не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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