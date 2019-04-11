Многопрофильное образование – залог качества подготовки молодых профессионалов

Владимирский технологический колледж, имея богатую историю и глубокие традиции в подготовке квалифицированных кадров для экономики региона, является одним из самых динамично развивающихся учебных заведений.

Возглавляет колледж Почетный работник среднего профессионального образования РФ Ангелина Смирнова. Педагогический коллектив колледжа – это более 50 высококвалифицированных, талантливых, преданных своему делу преподавателей и мастеров, победителей и призеров всероссийских и региональных конкурсов профессионального мастерства.

Регулярно в призерах

В колледже ведется подготовка молодых специалистов и рабочих по 16 профессиям и специальностям, остро востребованным рынком труда области. Спектр реализуемых образовательных программ можно разделить на три группы:

- машиностроение и металлообработка (сварщик, станочник, слесарь, технолог сварочного производства);

- деревообработка и строительство (станочник деревообрабатывающих станков, мастер столярного и мебельного производства, мастер ЖКХ, электромонтер, мастер отделочных работ);

- сервис и легкая промышленность (парикмахер, повар, кондитер, конструирование и моделирование швейных изделий, технология парикмахерского искусства).

Обучающиеся колледжа занимают призовые места в международных, всероссийских и областных конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства. Традиционно принимают участие и становятся победителями и призерами региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) по компетенциям «Столярное дело», «Технологии моды», «Парикмахерское искусство», «Сантехника и отопление».С 2015 года участвуют в Международном Фестивале Красоты «Минский Вернисаж» организуемом Белорусским Республиканским Общественным Объединением «Лига творческой молодежи».С 2014 года педагоги и обучающиеся колледжа принимают активное участие в Открытом Международном Чемпионате по парикмахерскому искусству «Невские берега», главной целью которого является развитие творческого потенциала и профессионализма молодых специалистов в области индустрии красоты. Обучающиеся колледжа занимают призовые места в различных номинациях, в 2016 и 2018 годах были удостоены гран-при Чемпионата, а преподаватель - золотой медали.

Лучшая производственная база в регионе

Выпускники востребованы ведущими работодателями региона. За 78-летнюю историю во Владимирском технологическом колледже получили образование по высокотехнологичным профессиям и специальностям более 50 тысяч молодых специалистов и рабочих.

Обучение в колледже организовано на базе модернизированных мастерских и лабораторий, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием соответствующим требованиям высоких стандартов. Учебно-производственная база колледжа является одной из лучших во Владимирской области.

В 2017 и 2018 году колледж признан победителем регионального конкурса профессиональных образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные проекты. В ходе реализации инновационных проектов «Создание центра развития профессий и профессионального сообщества Ворлдскиллс по компетенциям «Столярное дело» и «Плотничное дело» и «Создание технологической площадки по компетенции «Обработка листового металла» была осуществлена полная модернизация материально-технической базы колледжа по профессиям «Мастер столярного и мебельного производства» и «Станочник деревообрабатывающих станков» - укомплектована современным оборудованием столярная мастерская, вновь создана учебно-производственная мастерская «Обработка листового металла».

Современный Владимирский технологический колледж – это многопрофильное и многоуровневое образовательное учреждение, инновационная технологическая площадка, предоставляющая образовательные услуги по широкому спектру востребованных работодателями профессий и специальностей приоритетных отраслей экономики Владимирской области.