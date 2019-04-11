Учить будущих учителей - сложнейшая и почетная задача

Владимирский педагогический колледж имеет более чем 30-летнюю историю. В 1985 году во Владимире было открыто педагогическое училище, а в 1993 году оно одним из первых в России было реорганизовано в Педагогический колледж. С тех пор коллектив учреждения старается так организовать работу, чтобы слово «первый» стало непременной характеристикой его деятельности, своеобразным брендом.

Ответственное руководство - залог успешных преобразований

Сегодня колледж - быстроразвивающееся учебное заведение с богатыми традициями и безупречной репутацией, выпускающее качественно подготовленных, конкурентоспособных специалистов для школ, детских садов и других образовательных учреждений Владимирской области.

Общее руководство Владимирским педагогическим колледжем осуществляет выборный представительный орган – Совет колледжа, возглавляемый директором колледжа. С 2002 года пост директора занимает является Наталья Глебова, ответственный руководитель, активно способствующий развитию педагогического образования во Владимирской области. Наталья Глебова понимает, что качественную педагогическую деятельность могут осуществлять только хорошо подготовленные специалисты. Эффективное управление деятельностью колледжа достигается за счет совместного принятия организационных решений руководством и Советом колледжа, органами студенческого самоуправления и родительской общественности.

Волонтёрский отряд колледжа на областном фестивале Добросаммит 2019

Колледж готовит специалистов со средним профессиональным педагогическим образованием для дошкольных учреждений и общеобразовательных школ. При обучении студентов колледж тесно сотрудничает с Владимирским государственным университетом имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, активно практикуя привлечение высококвалифицированных специалистов к осуществлению целостного образовательного процесса. Преподаватели колледжа работают в составе творческих групп регионального и федерального уровней, в том числе являются разработчиками ФГОС нового поколения, входят в состав жюри предметных олимпиад и творческих конкурсов.

Современные требования к подготовке выпускников невозможно выполнить без участия основного заказчика - системы образовательных учреждений. Крупные учреждения - работодатели принимают активное участие в образовательном процессе: определяют требования к компетенциям выпускников, содержанию программ, оценке качества подготовки специалистов.

Современные технологии преподавания - основа успеха

В образовательном процессе преподаватели колледжа активно используют современные технологии, в том числе и активные методы обучения. В 2016 году на базе колледжа был создан специализированный центр компетенции «Преподавание в младших классах», оснащенный современным оборудованием. Это и интерактивная доска, и интерактивный стол, умный пол. Также студенты колледжа учатся работать с электронными микроскопами, умными лабораториями. Одно из наиболее востребованных направлений сегодня - это робототехника.

Директор колледжа с победителями чемпионата Worldskills Russia (Молодые профессиоанлы) в 2019 году.

Во Владимирском педагогическом колледже осуществляется подготовка к такому престижному конкурсу, как Worldskills Russia «Молодые профессионалы». Студенты колледжа третий год занимают призовые места по компетенции «Преподаватель младших классов» и по компетенции «Дошкольное воспитание». Также ежегодно студенты Владимирского педагогического колледжа становятся победителями областных конкурсов «Студент года» и обладателями именной Губернаторской стипендии администрации Владимирской области и премии «Надежда Земли Владимирской».

Колледж гордится своими выпускниками, многие из которых составляют педагогическую элиту Владимирской области. Мотивами их педагогической деятельности являются чувство профессионального и гражданского долга, ответственности за воспитание детей, честное и добросовестное выполнение профессиональных функций, увлечённость предметом, удовлетворение от общения с детьми, осознание высокой миссии учителя. Ежегодно колледж выпускает более 100 специалистов, которые идут работать в детские сады и школы города Владимира и Владимирской области.

Индивидуальные занятия по робототехнике

Такой результат объясняется тем, что вся работа педагогического коллектива колледжа по подготовке педагогических кадров основана на личностном подходе, который позволяет осуществлять динамично развивающаяся гуманистическая воспитательная система.