2019-04-11T11:38:35+03:00
Общество

Эффективная система трудоустройства — главное конкурентное преимущество

Ковровский колледж сервиса и технологий имеет тесную связь с местными работодателями, что позволяет выпускникам уверенно смотреть в будущее
Алексей Метелкин
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

История колледжа насчитывает немало ярких лет. Он родился из слияния двух профессиональных училищ города Коврова - №2 и №16 и Камешковского училища №45. Сейчас в колледже обучается 498 человек, ежегодный прием в среднем составляет - 200 человек.

Директор колледжа Сидоров А.В.

Директор колледжа Сидоров А.В.

Дуальная система обучения

В колледже уверены - наличие эффективной системы трудоустройства выпускников на престижные рабочие места является одним из существенных конкурентных преимуществ образовательной организации. Поэтому здесь уже давно налажена связь с местными работодателями, которые на протяжении длительного времени активно сотрудничают с колледжем.

Заключены договора сотрудничества в строительной отрасли с ведущими строительными компаниями Коврова. Организация производственной практики на данных предприятиях позволяет мотивировать студентов к учебной деятельности.

.

.

Реализовано сотрудничество и по другим направлениям обучения. Так, операторы швейного оборудования и конструкторы – модельеры швейные мастера проходят практику на ведущем в регионе предприятии «Сударь». Повара и кондитеры сотрудничают с местными предприятиями работающими в сфере общественного питания.

Опыт работы с социальными партнерами позволил перейти к дуальной системе обучения и адаптации ее в учебный процесс. Через развитие системы социального партнерства решаются очень важные для колледжа задачи: доступ к информации о рынке труда, систематизация требований работодателей по содержанию подготовки специалистов, корректировка рабочих программ в соответствии с этими требованиями.

На базе колледжа создан специализированный центр компетенции (СЦК) «Облицовка плиткой» для подготовки участников и проведения чемпионатов "Молодые профессионалы" в рамках движения "WorldSkillsRussia". Студенты, проходящие обучение в центре, занимают призовые места на региональном чемпионате «Молодые профессионалы». По результатам открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 2019 года у колледжа призовые места в нескольких компетенциях: 1 место – «Облицовка плиткой», 2 место - «Поварское дело» и «Технология моды», 3 место - «Кирпичная кладка» (его заняли сразу два участника, представляющие колледж).

Выполняя социальные задачи

Колледж имеет достойную материально техническую базу. Современные мастерские и лаборатории, обеспечивают качество подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

В колледже не только занимаются подготовкой новых профессиональных кадров, но и выполняют множество серьезных социальных задач. Так здесь получают профессию ежегодно более 40 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Также, по направлению ЦЗН в колледже ежегодно обучаются до 150 безработных граждан. В течение последних двух лет совместно с ЦЗН реализованы программы по профессиональной переподготовке работников предприятий и повышению квалификации (2017 год — 39 человек, 2018 год — 22 человека).

Мастер производственного обучения Каплина Л.В.

Мастер производственного обучения Каплина Л.В.

В колледже работает стабильный педагогический коллектив, обладающий достаточно квалифицированным педагогическим потенциалом, который в состоянии качественно решать задачи развития организации. Ежегодно педагоги колледжа участвуют в конкурсах профессионального мастерства, проводят мастер-классы для студентов и жителей города Коврова. За последние четыре года четыре мастера производственного обучения признаны лучшими мастерами производственного обучения Владимирской области: Тевеленок Е.В, Бочкова Н.В., Кукушкина О.Р., Кашурина Н.Н.

СПРАВКА «КП»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области «Ковровский колледж сервиса и технологий» - многопрофильное учреждение, в котором можно получить профессиональное образование по образовательным программам:

«Технология продукции общественного питания»,

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»,

«Оператор швейного оборудования»,

«Повар, кондитер»,

«Мастер строительных отделочных работ»,

«Мастер общестроительных работ»,

«Парикмахер»,

«Мастер жилищно-коммунального хозяйства»,

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»,

«Автомеханик»,

«Пекарь»;

«Официант-бармен»

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Образование и работа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Во Владимире пройдет первенство России по тяжелой атлетике
Главврач Владимирской больницы скорой медицинской помощи стал заслуженным работником здравоохранения России
Юные артисты из Бавленской школы искусств стали лауреатами фольклорно-этнографического конкурса
На строительство ФАПов и ремонт сельских амбулаторий Владимирской области направят более 1 миллиарда рублей
Владимирцев приглашаю окунуться в "Мир живописи"
Во Владимирской области четырех человек покусали клещи
Александров может войти в Золотое кольцо России
На железной дороге под Владимиром задержали мужчину с партией наркотиков
12 апреля во Владимире стартует Танеевский фестиваль
Александровские полицейские задержали двух продавцов героина
Во Владимире хулиганы бросали в машины цветочные горшки
В муромских аптеках продавалось запрещенное лекарство
Бывший вице-губернатор Владимирской области стал директором одного из крупнейших заводов Башкирии