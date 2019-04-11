Эффективная система трудоустройства — главное конкурентное преимущество

История колледжа насчитывает немало ярких лет. Он родился из слияния двух профессиональных училищ города Коврова - №2 и №16 и Камешковского училища №45. Сейчас в колледже обучается 498 человек, ежегодный прием в среднем составляет - 200 человек.

Директор колледжа Сидоров А.В.

Дуальная система обучения

В колледже уверены - наличие эффективной системы трудоустройства выпускников на престижные рабочие места является одним из существенных конкурентных преимуществ образовательной организации. Поэтому здесь уже давно налажена связь с местными работодателями, которые на протяжении длительного времени активно сотрудничают с колледжем.

Заключены договора сотрудничества в строительной отрасли с ведущими строительными компаниями Коврова. Организация производственной практики на данных предприятиях позволяет мотивировать студентов к учебной деятельности.

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Реализовано сотрудничество и по другим направлениям обучения. Так, операторы швейного оборудования и конструкторы – модельеры швейные мастера проходят практику на ведущем в регионе предприятии «Сударь». Повара и кондитеры сотрудничают с местными предприятиями работающими в сфере общественного питания.

Опыт работы с социальными партнерами позволил перейти к дуальной системе обучения и адаптации ее в учебный процесс. Через развитие системы социального партнерства решаются очень важные для колледжа задачи: доступ к информации о рынке труда, систематизация требований работодателей по содержанию подготовки специалистов, корректировка рабочих программ в соответствии с этими требованиями.

На базе колледжа создан специализированный центр компетенции (СЦК) «Облицовка плиткой» для подготовки участников и проведения чемпионатов "Молодые профессионалы" в рамках движения "WorldSkillsRussia". Студенты, проходящие обучение в центре, занимают призовые места на региональном чемпионате «Молодые профессионалы». По результатам открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 2019 года у колледжа призовые места в нескольких компетенциях: 1 место – «Облицовка плиткой», 2 место - «Поварское дело» и «Технология моды», 3 место - «Кирпичная кладка» (его заняли сразу два участника, представляющие колледж).

Выполняя социальные задачи

Колледж имеет достойную материально техническую базу. Современные мастерские и лаборатории, обеспечивают качество подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

В колледже не только занимаются подготовкой новых профессиональных кадров, но и выполняют множество серьезных социальных задач. Так здесь получают профессию ежегодно более 40 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Также, по направлению ЦЗН в колледже ежегодно обучаются до 150 безработных граждан. В течение последних двух лет совместно с ЦЗН реализованы программы по профессиональной переподготовке работников предприятий и повышению квалификации (2017 год — 39 человек, 2018 год — 22 человека).

Мастер производственного обучения Каплина Л.В.

В колледже работает стабильный педагогический коллектив, обладающий достаточно квалифицированным педагогическим потенциалом, который в состоянии качественно решать задачи развития организации. Ежегодно педагоги колледжа участвуют в конкурсах профессионального мастерства, проводят мастер-классы для студентов и жителей города Коврова. За последние четыре года четыре мастера производственного обучения признаны лучшими мастерами производственного обучения Владимирской области: Тевеленок Е.В, Бочкова Н.В., Кукушкина О.Р., Кашурина Н.Н.

СПРАВКА «КП»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области «Ковровский колледж сервиса и технологий» - многопрофильное учреждение, в котором можно получить профессиональное образование по образовательным программам:

«Технология продукции общественного питания»,

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»,

«Оператор швейного оборудования»,

«Повар, кондитер»,

«Мастер строительных отделочных работ»,

«Мастер общестроительных работ»,

«Парикмахер»,

«Мастер жилищно-коммунального хозяйства»,

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»,

«Автомеханик»,

«Пекарь»;

«Официант-бармен»