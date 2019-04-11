ГБПОУ ВО "Александровский промышленно-правовой колледж"

Как выбрать специальность «по душе» и оказаться востребованным специалистом? Выпускники "Александровского промышленно-правового колледжа" легко совмещают обе составляющие успеха.

Традиции и инновации

Александровский промышленно-правовой колледж существует с 1960 года. Он был основан как филиал Муромского радиотехнического техникума, подготовка специалистов велась по двум специальностям: «Радиоаппаратостроение» и «Обработка металлов резанием». За эти годы "АППК" прошел длинный путь и стал многоуровневым учебным заведением. Теперь учреждение входит в тройку самых больших образовательных учреждений Владимирской области.

Сегодня это современное многопрофильное образовательное учреждение, которое готовит специалистов по следующим направлениям: прикладная информатика, технология машиностроения, технология продукции общественного питания, правоохранительная деятельность, продавец-контролёр, станочник, электромонтёр, парикмахер и др.

В настоящее время в колледже на отделениях подготовки квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена профессионального образования обучается более 1200 студентов по 22 направлениям подготовки.

"АППК" может служить эффективным примером объединения сильного кадрового ресурса и инновационных образовательных технологий.

Современные специальности - востребованная работа

Коллектив ведет серьезную работу по подготовке кадров для предприятий и организаций региона-33. По сути, он является одним из крупнейших многопрофильных, многофункциональных образовательных учреждений региона.

Благодаря современной организации обучения и новым методикам, выпускники колледжа могут получать не одну специальность или профессию, а множество смежных профессиональных компетенций. "АППК" готов удовлетворить потребности работодателей Владимирской области и соседних областей, будь то социальная сфера, промышленное производство, экономика или другие сферы.

Выстроенная в учебном заведении система обучения - от профориентации школьников до применения на практике знаний и навыков, полученных студентами на занятиях, - способствует повышению престижа рабочих профессий и специальностей, и служит укреплению экономики Владимирской области.

Карьера возможна в любом возрасте

С 2007 года на базе колледжа функционирует Ресурсный центр по направлению «Машиностроение» для обучения взрослого населения по программам переподготовки и повышения квалификации. Около 160 человек ежегодно обучаются в Ресурсном центре. Перечень реализуемых программ ежегодно расширяется. Открыты новые направления подготовки для пенсионеров и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

В 2016 году открыт специализированный центр компетенций по направлению «Электромонтаж» и в 2018 году открыт Многофункциональный центр прикладных квалификаций.

Созданы условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

В 2018 году на базе колледжа открыто новое отделение дополнительного образования для школьников – Технопарк-33, в котором все желающие могут обучиться востребованному в настоящее время направлению подготовки «Робототехника». Технопарк оснащен современным высокотехнологичным оборудованием. Ежегодно 120 ребят от 10 до 18 лет осваивают робототехнику.

Всей своей деятельностью "АППК" доказывает, что это организация, реализующая стратегию обучения на основе использования новейших информационных и образовательных технологий.

Сохраняя уже достигнутое, и внедряя инновации, колледж является гарантом качественного профессионального образования, обеспечивающего возможность карьерного роста и достойного положения в обществе.