От школы до ВУЗа – стратегия успеха

Образование – один из главных приоритетов внутренней политики Президента России. Владимир Владимирович неоднократно подчеркивал, что образование закладывает основы будущего нашей страны, определяет судьбу нашего народа.

О современных процессах в региональном образовании мы беседовали с Ольгой Беляевой, директором департамента образования Владимирской области.

Директор департамента образования администрации Владимирской области Ольга Беляева

Амбициозные планы на будущее

- Какие основные принципы сегодня ложатся в основу развития системы образования?

Основные цели и главный вектор на ближайшие годы заданы Указами Президента «Об объявлении 10-летия детства» и «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», - рассказала Ольга Александровна.

- В этих документах поставлены сверхамбициозные цели – обеспечить вхождение российского образования в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности. Чтобы решать эти сложные задачи, мы работаем в рамках федерального проекта « Образование».

Новые возможности развития и профориентации

- Бурное развитие науки и техники привело и к новому подходу к обучению. Смогут ли дети ориентироваться в новых требованиях к современным профессионалам?

- Для этого есть все возможности. В системе образования нашей области созданы условия для ранней профориентации школьников, развития способностей детей.

Каждая школа на основании учебных и внеучебных достижений учеников выстраивает свои образовательные маршруты.

Региональная система дополнительного образования включает 119 организаций, которые посещают множество увлеченных ребят. В последние годы растет интерес у школьников к робототехнике, 3-D моделированию, графическому дизайну, технологиям виртуальной реальности, шахматам.

Третий год успешно работает детский технопарк «Кванториум». Обучение в технопарке максимально приближено к работе в современных лабораториях и научных центрах. На счету юных кванторианцев победы в международном конкурсе «Законы экологии 2017», во Всероссийском технологическом фестивале "PROFEST-2019,международных олимпиадах по химии и биологии.

Это востребованное направление также развивается на базе колледжей в Александрове и в Гусь-Хрустальном, а в школах открыты 25 опорных площадок по робототехнике.

Равный доступ - во всех точках региона

- В этом году начнет работу мобильный технопарк для детей, проживающих в сельской местности, организованный в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка».

Начал работу региональный «Сириус», центр поддержки талантливых детей «Платформа 33», где школьники со всей области углубленно изучают любимые предметы, а педагоги - осваивают новые технологии.

Более 150 талантливых детей области – победителей различных конкурсов - прошли обучение, стажировку и отдохнули в Сочи.

В марте 2019 года 12 обучающихся технопарка стали победителями Всероссийского конкурса по тематической образовательной программе «Школа исследователей и изобретателей «ЮниКвант» и награждены бесплатными путевками в ВДЦ «Орленок».

Первые шаги в подготовке к открытию центров цифрового, естественно-научного, гуманитарного образования делают сегодня в 21-ой муниципальной сельской школе. На базе этих площадок будет отработано новое содержание предмета «технология»

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Важнейшей частью образовательной программы школьников стал профориентационный проект «Живи, учись и работай во Владимирской области», который знакомит детей с промышленным производством и новыми профессиями.

Отмечу, что Президент России поставил задачу системной организации работы по профориентации, начиная с 6-ого класса. А наши дети уже три года знакомятся с лучшими промышленными предприятиями области через систему промышленного туризма.

Существенна роль профориентационного проекта «Билет в будущее». Задача проекта – отобрать детей, которые на протяжении шестилетнего периода смогут найти себя в будущей профессии.

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Рабочие руки снова в почете

- Насколько региональное среднее профобразование отвечает запросам современных работодателей?

- Приятно отметить высокие образовательные достижения студентов профессиональных колледжей. Учащиеся ярко демонстрируют свои навыки и умения на этапах международного чемпионата WorldSkills Russia. Три представителя нашей области уже включены в состав Национальной сборной страны для участия в Мировом чемпионате в Казани в 2019 году.

В 2018 году команда Владимирской области одержала победу в Финале VI Национального чемпионата.

В рамках Открытого межрегионального чемпионата «Молодые профессионалы» 2019 года прошли открытый региональный чемпионат рабочих профессий, региональный чемпионат WorldSkills Junior для талантливых школьников и региональный чемпионат «50+ Навыки мудрых».

- Можно сказать, что сегодня снова растет престиж рабочих профессий?

- Да, и это результат разносторонней масштабной работы. Мы качественно меняем систему профессионального образования, не жалеем средств на современную инфраструктуру. Совместно с предприятиями приняли перечень остродефицитных и перспективных направлений подготовки. В так называемый ТОП-регион включены и специальности будущего, такие как Мехатроника, Прототипирование, Робототехника и другие

Работают многофункциональные центры прикладных квалификаций для ведущих отраслей: машиностроение, строительство, транспорт.

В нашем регионе внедряется проект Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста.

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Сильная база для перспективного развития

- Успевают ли модернизироваться учебные заведения вслед за новыми требованиями?

Естественно, внедрение новых стандартов требует и особых материально-технических условий. К 2024 году мы должны оснастить мастерские профессиональных колледжей современной материально-технической базой, создать Центры опережающей профессиональной подготовки, обеспечить подготовку преподавателей и мастеров производственного обучения на мировом уровне профессиональных компетенцией.

Мы открываем новые учебно-производственные площадки, оснащаем мастерские высокотехнологичным и дорогостоящим оборудованием в соответствии с международными требованиями.

В этом году на базе ГБПОУ ВО «Владимирский индустриальный колледж» открыт технопарк по развитию производственной деятельности и подготовки кадров для отраслей машиностроения и металлообработки. На эти цели выделено из областного бюджета более 60 миллионов рублей, в т.ч 23 – из областного бюджета.

На базе Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа создана Региональная площадка сетевого взаимодействия по направлению «Промышленные и инженерные технологии, цена инноваций – более 40 миллионов, из них 8 -региональные.

Мастерские Технологического колледжа оснащены высокотехнологичным и дорогостоящим оборудованием в соответствии с международными требованиями. Вложения составили 8 миллионов рублей.

Открытие площадок Технопарка в структуре колледжей в Гусь-Хрустальном и Александрове стало базой для подготовки специалистов по направлению «Промышленная автоматика и робототехника».

Ежегодно проводится областной конкурс среди профессиональных образовательных организаций, реализующих инновационные проекты.

В этом году победителями стали ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж», ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж», ГАПОУ ВО «Владимирский авиамеханический колледж».

Грантами Губернатора области ежегодно поддерживаются мастера производственного обучения колледжей. Лучшие студенты, обучающиеся по направлениям ТОП-50, получают именные стипендии Губернатора.

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Большие перспективы открывает дуальная модель обучения. Практически во всех промышленных центрах области на крупных предприятиях созданы базовые кафедры, что позволило реализовать практико-ориентированное образование и фактически возродить систему трудоустройства выпускников.

Отмечу, что одним из приоритетных направлений модернизации профессионального образования стало развитие независимой системы оценки качества. Она дает возможность получить объективную оценку и определить точки роста и дальнейшего развития системы регионального образования.