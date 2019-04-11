Дело Шляхова: обвинение просит 14 лет "строгача", защита - 3 года условно

Близится к завершению одно из самых громких уголовных дел последних лет во Владимирской области. Через две недели будет вынесен приговор бывшему директору ГУП "Тепличный" Виктору Шляхову, которого подозревают в многомиллионных взятках. Обвинение запросило бывшему главе ГУПа по-полной: 14 лет колонии строгого режима, 30 миллионов рублей штрафа и запрет на работу на государственной и муниципальной службе. Сторона защиты считает обвинение как минимум по пяти из шести дел надуманным и просит дать Шляхову три года условно. А полученные деньги обвиняемый назвал безвозмездной помощью для ремонта столовой.

Пользовался чужими картами

Во всех эпизодах получения взяток в деле Виктора Шляхова фигурировали пластиковые карты третьих лиц - друзей двух сыновей бывшего директора ГУП "Тепличный". Кроме того, деньги перечислялись и на карты самого Шляхова и его жены - бывшего пресс-секретаря губернатора Владимирской области.

Материалы обвинения представитель прокуратуры Наталья Сатарова читала почти два часа. Первый эпизод в деле связан со сделкой с фирмой "Уралкид", работавшей с "Тепличным" с 2011 года. По версии следствия, в октябре 2015 года Шляхов решил получить дополнительные деньги и попросил откат за продолжение сотрудничества. Как заявляют следователи, бывший глава ГУП "Тепличного" по сути поставил представителей компании в зависимость от своих решений. Встреча для получения взятки прошла в московской гостинице. С компании "Уралкид" для продолжения сотрудничества Шляхов, как следует из материалов дела, получил 2,38 миллиона рублей.

В конце 2015 года Шляхов решил обогатиться за счет своих сотрудников. По данным следствия, сначала он приказал выплатить им более высокие годовые премии, а затем попросил заместителя заставить их снять деньги и отдать своему директору. Заместительница просила работников не задавать лишних вопросов и платить. В итоге, по версии следствия, Шляхов получил 390 тысяч рублей наличкой. Заместителю он пояснил, что деньги ему нужны на покупку квартиры.

Виктор Шляхов совещается с Рустеомом ДавлетшинымФото: Сергей МОРКОВКИН

Брал по рублю с килограмма овощей

В апреле 2015 года, как следует из материалов дела, «Тепличный» заключил договоры на поставку овощей с двумя московскими фирмами: ООО "Продукс Экстра" и ООО "Аргентум Трейд". Условия сделки были такими: с каждого проданного килограмма овощей Шляхов просил платить сверх цены 1 рубль. Представители компаний, желавшие получить премии от своего руководства, отдавали деньги из своего кармана. В итоге экс-глава "Тепличного" получил с менеджеров двух фирм 1,26 миллиона рублей.

В итоге у этих двух фирм образовалась задолженность перед "Тепличным" в размере 6,5 миллионов рублей. И с этим связан еще один эпизод в деле Виктора Шляхова. Дело в том, что экс-глава "Тепличного" должен был потребовать от покупателей вернуть долги. Но следствие утверждает, что он не предпринимал никаких действий, разумеется не бесплатно. За молчание он попросил 242 тысячи рублей. Кстати, товары фирмам продолжали отгружать, вручную меняя параметры в программе "1С Бухгалтерия", не позволяющей совершить отгрузки при наличии долгов.

Последний эпизод в деле Виктора Шляхова связан с многомиллионным контрактом с фирмой, производящей упаковку для "Тепличного". Компания "Агропак" поставила комбинату коробок на сумму более 19 миллионов рублей. За это Шляхов попросил "откат" в 521 тысячу рублей. Но фирма-изготовитель упаковки делать коробки такого же качества на таких условиях уже не могла и сменила тип картона на более дешевый. Шляхова это нисколько не раздосадовало.

Деньги на столовую

Сторона защиты отвергла все эпизоды со взятками. Московский адвокат Рустем Давлетшин просил квалифицировать дело как "превышение должностных полномочий" и назначить своему подзащитному наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно. Правда сам Шляхов в последнем слове хотел было и вовсе просить о полном помиловании, но адвокат его одернул.

Защитная тактика адвоката сводится к следующим постулатам:

- деньги Шляхов получил на ремонт столовой;

- то, что он сообщил номера своих карт, говорит об уверенности подзащитного в законности его действий;

- опытный руководитель Шляхов, работавший в "Росагролизинге", не мог не знать антикоррупционное законодательство;

- 14 лет строгого режима для больного мужчины 59 лет - слишком много, он может не выйти. Да и другим фигурантам громких дел давали меньшие сроки. Например, экс-вице-губернатору Дмитрию Хвостову;

- и вообще, дело должно рассматриваться в Москве, так как все свидетели по делу живут в столице.

Сам Виктор Шляхов заявил, что у него проблемы с коленом, поэтому ему требовалась операция в Германии, где, кстати, у него живут родственники. Во время пребывания за границей он на всякий случай перевел деньги, полученные якобы на ремонт столовой, детям. Если бы не проблемы со здоровьем и уголовное дело, он обязательно вернул бы их владельцам. Ну а два года назад Шляхов собирался передать все средства, полученные от контрагентов, новому руководству "Тепличного". Как следует из материалов дела, деньги так и не нашлись. Да и сам Виктор Шляхов так и не пояснил, куда дел миллионы от бизнес-партнеров.

Отметим, что жена Шляхова, работавшая пресс-секретарем бывшего губернатора Владимирской области, на прения сторон не пришла. Приговор Шляхову будет оглашен 22 апреля.