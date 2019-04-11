2019-04-10T17:30:52+03:00
Общество

Пришли к помойкам, а контейнеров нет: во Владимире идет передел мусорного рынка

Из-за смены мусоровывозящей компании владимирцы остались без баков для отходов
Алексей СУХОВ
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..Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Утром 10 апреля жители юго-западного района, уходя на работу, привычно направились к мусорным бакам с пакетами. И с удивлением обнаружили, что на некоторых площадках баки стоят верх дном, а на других контейнеров и вовсе нет. Пришлось складывать пакеты с мусором рядом на землю - не тащить же их на работу. В итоге к 9 утра образовались уже внушительные пакетные холмики.

На фоне грядущей мусорной реформы это выглядело подозрительно - еще с прошлого года нам обещали мусорный коллапс. Неужели это он?

На самом деле нет - это локальные разборки. Большую часть домов юго-запада обслуживает управляющая компания ООО «Люкс». А мусор вывозила до последнего времени компания «Чистый Владимир». Почему до последнего времени? Потому что договор с ним расторгнут.

- Еще несколько недель назад нам сообщили, что договор с нами расторгают, вот мы сегодня и убрали баки, не знаю, почему управляющая компания не оповестила людей, - рассказали нам в компании, когда мы позвонили как простые жители.

. Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

.Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Официально в «Чистом Владимире» с нами общаться не захотели.

Чуть подробнее ситуацию объяснили в УК «Люкс». Там сказали, что с 10 апреля мусор в юго-западном районе будет вывозить компания «ЭКО-Простор».

- 10 апреля происходит переход, - рассказал директор УК «Люкс» Михаил Пронин. - Поэтому и возникла такая ситуация. В течение дня новая компания собирает мусор, оставленный жителями, и выставляет свои контейнеры. А с 11 апреля все будет в обычном режиме.

По словам Михаила Пронина, новая компания выгодна им по нескольким причинам. И главной причиной является то, что в «ЭКО-Просторе» готовы оставить прежний тариф за вывоз мусора, тогда как и «Чистый Владимир», и УНР-17 собирались работать за более высокую цену (компании с 1 апреля повысили тариф с 3 рублей 35 копеек с квадратного метра до 3 рублей 95 копеек, а 1 июля тариф должен достигнуть 4,5 рублей). Управляющая компания кровно заинтересована в сохранении прежних тарифов, так как на жителей она переложить выросшие расходы не сможет: плата за вывоз мусора включена в стоимость техобслуживания и поднять ее нельзя.

Кроме того, УК «Люкс» говорит, что новая компания предложила более удобные условия вывоза мусора, в частности крупногабаритного. Однако в чем они выражаются, там не ответили, сославшись на коммерческую тайну.

Можно предположить, что в скором времени новый оператор «ЭКО-Простор» получит в свое ведение и другие помойки города. Так это или нет, нам обещали в ближайшее время ответить в администрации города Владимира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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