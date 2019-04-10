Вывезли в лес на такси и перерезали горло: во Владимире осудили жестоких убийц

Во Владимирском областном суде вынесли приговор троим жителям города Александрова — мужчинам 32 и 36 лет и 28-летней женщине. Их признали виновными в убийстве 51-летнего сожителя женщины.

«Он просил у них прощения»

Тело 51-летнего александровца нашли в лесу недалеко от города летом 2017 года, спустя несколько часов после убийства. Его в бурьяне заметил житель близлежащей деревни, который вышел на прогулку с собакой. На теле - больше 20 ножевых ранений, синяки и ссадины, и два глубоких пореза, повредивших трахею. Один из них в 12 сантиметров длиной, буквально от уха до уха. Подозреваемых в жестоком убийстве задержали довольно быстро.

Бывший сожитель двадцативосьмилетней женщины был больше всех шокирован приговором.Фото: Ольга МАКАРОВА

Уже через три дня сотрудники полиции по подозрению в убийстве задержали жительницу Александрова, ее бывшего любовника и их общего друга. Те отпираться не стали и во всем сознались. Убитый оказался новым сожителем 28-летней женщины.

- Идея расправиться с новым ухажером пришла им во время застолья, - рассказала прокурор Екатерина Шайкина. - Женщина приехала на съемную квартиру бывшего сожителя, отца своей несовершеннолетней дочери, и в компании их общего друга они стали распивать спиртные напитки. Женщина стала рассказывать, что с новым ухажером они часто ругаются, и что он даже пристает к ее дочери. Правда, уже во время суда она уточнила, что это были лишь ее домыслы, никаких доказательств у женщины не было. Обиды на мужчину вспомнили и ее бывший мужчина и его друг, хотя последний его никогда не видел.

Фото со следственного эксперимента.Фото: материалы пресс-служб

Наутро они продолжили пить и решили наведаться в гости к 51-летнему александровцу - тому самому новому ухажеру, прихватив с собой два кухонных ножа и три пары перчаток. Едва успев открыть дверь, мужчина получил несколько ударов в лицо. Он тоже был нетрезв. Сосед мужчины по общежитию, увидев драку, потребовал продолжить разборки в другом месте. Тогда троица под предлогом «поговорить» на такси вывезла свою жертву в лес, прихватив при этом еще и третий.

В лесу, несмотря на то, что машина такси стояла неподалеку, а на улице было еще светло, компания продолжила разборки. Слово за слово, в ход пошли ножи. Ими обидчики стали наносить удары по всему телу жертвы — в шею, грудь, живот, даже пытались перерезать горло, сильно повредив трахею. После, оставив мужчину на верную смерть, вернулись в машину. С собой они прихватили орудия убийства и даже трость, с которой их жертва передвигалась — у него были проблемы с ногами.

- А где ваш друг? - спросил таксист, когда троица вернулась.

- Мы его за дело побили чуток, - ответили убийцы. - Он в траве полежит, отдохнет, а потом сам доберется.

Позже водитель расскажет, что момента убийства не видел: его пассажиры сошли с грунтовой дороги в низину, где скрылись в густой высокой траве. Но в машине он отчетливо слышал, как кто-то из них громко просил прощения.

Присяжные единогласно признали виновными

У каждого из осужденных было по личному адвокату.Фото: Ольга МАКАРОВА

Громкое уголовное дело рассматривали во Владимирском областном суде с участием коллегии присяжных заседателей. Сперва свою вину компания признала лишь частично, сознавшись, что хотела наказать обидчика женщины, но не убивала его. Позже бывший сожитель пытался взять всю вину на себя, а другой мужчина стал утверждать, что ждал у такси. Однако многочисленные экспертизы доказали, что удары наносили все трое. Эксперты пришли к выводу, что у всей троицы расстройства личности, осложненные синдромом алкогольной зависимости.

Подсудимых присяжные признали виновными и не заслуживающими снисхождения. В совещательной комнате они пробыли больше 4 часов и вердикт вынесли единогласно.

Присяжные и судья признали александровцев виновными.Фото: Ольга МАКАРОВА

Мужчин суд приговорил к 15 годам исправительной колонии строгого режима. 28-летняя женщина получила 12 лет колонии общего режима. Даже после отбытия срока убийцы должны полтора года еженедельно являться в полицию и сообщать о своей жизни. А еще все трое должны заплатить 900 тысяч рублей семье погибшего – по 300 тысяч рублей каждый.

В зале были родственники осужденных.Фото: Ольга МАКАРОВА

Малолетний ребенок 28-летней женщины находится под опекой родных.