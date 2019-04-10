В этом году в пожарах погибли 36 человек

Во Владимирской области с начала 2019 года произошло 589 пожаров. В огне и дыме погибли 36 человек, включая четверых детей. По сравнению с прошлым годом число смертей выросло на 12,5%. Это, правда, не значит, что трагедий стало больше - просто по новому приказу в статистику МЧС должны входить те люди, которые пострадали при пожаре, были отправлены в больницу и в течение 30 дней скончались. Например, так произошло с рабочими, пострадавшими в пожаре на гороховецком заводе стеклотары - один умер через пару дней, другой - через несколько недель, но оба считаются жертвами. Раньше же в учет входили только те, кто сразу погиб на месте пожара.

Но как ни считай, каждый случай гибели людей - трагедия.

- Также у нас отмечен рост травмированных на пожарах на 39%. Травмы, в основном, получают те, кто находился в состоянии алкогольного опьянения, - отмечает Юрий Арбузов.

Самое ужасное, что в горящих домах погибло уже четыре ребенка. Видимо, родители не рассказывают детям, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Например, в ночь на 6 апреля в Вязниках случился пожар в доме, где жила многодетная семья. Родители оставили детей в этот вечер под присмотром бабушки. Когда дом загорелся, старший 8-летний ребенок, заметив огонь, вместо того, чтобы всех будить и бежать из квартиры, открыл окно в туалете и стал кричать «Помогите!» так, что порвал голосовые связки. Его спасли, бабушка, пятилетний брат и 8-месячная сестренка погибли.

Основная причина пожаров - неосторожность самих жильцов. 8 апреля в поселке Горки Киржачского района загорелся деревянный двухэтажный дом, где проживало 24 человека, включая семерых детей. Дом сгорел полностью, к счастью, все жители спаслись.

- На первом этаже жила 80-летняя бабушка, в квартире которой стоял масляный радиатор. Он и загорелся, - рассказал Юрий Арбузов.

Чтобы как-то исправить ситуацию, спасатели советуют жителям поставить в квартирах извещатели, которые реагируют на дым и включает сирену. Малообеспеченным и многодетным семьям такие извещатели сейчас устанавливают бесплатно. Уже поставили 793 извещателя.

Также жителей частных домов призывают поставить на территории бочку с водой, которая пригодится для тушения. Но огнетушитель в доме, конечно, лучше.