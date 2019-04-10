2019-04-09T17:31:06+03:00
Общество

Три четверти будущих первоклашек Владимира уже записали в школу

Родителям советуют поторопиться - в школах по месту жительства могут закончиться места
Ирина Начарова
Поделиться:
В этом учебном году во Владимире в школу пойдут около 4000 первоклассниковВ этом учебном году во Владимире в школу пойдут около 4000 первоклассниковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Владимирские родители уже подали 3 250 заявлений на прием детей в первый класс.

- Мы ожидаем, что в этом учебном году во Владимире в школу пойдут около 4000 первоклассников, примерно такое же количество, как и в прошлом. В 2018 году в школы города пошли 4120 первоклассников, - рассказала Ирина Пенькова, зам. начальника управления образования Владимира.

Традиционно самыми популярными в городе являются гимназии №35, 3, 23, 73 и школа №10 с углубленных изучением иностранных языков. Конкурс в них, по словам Ирины Пеньковой, составляет примерно 1,5 - 2 человека на место. В гимназии недостаточно подать обычное заявление, дети обязательно должны пройти собеседование, по итогам которого и принимается решение о приеме.

В остальные школы детей принимают по районам.

- В школы, закрепленные за определенными территориями, желательно подать заявление до 30 июня. Никто, конечно, не откажет, если родители придут позже, но начиная с 1 июля руководство школы может объявить о наличии свободных мест и начать принимать детей со всего города, независимо от территориального прикрепления. Если родители принесут заявление на прием в 1 класс, к примеру, в августе, может оказаться, что свободных мест в учебном заведении нет. Школа в этом случае имеет право отказать в приеме заявления – из-за отсутствия свободных мест, - пояснила Ирина Ивановна Пенькова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Жители Владимирской области собрали почти три тонны вторичного сырья
Во Владимир прибудет поезд с уникальной выставкой трофейного оружия
В железнодорожных больницах Владимирской области прошла акция по раннему выявлению рака
Владимирский театр кукол отправился на гастроли
Владимирские военкоматы собирают фотографии ветеранов
Житель Радужного убил трех человек во Владимире
В Александровском районе ищут пропавшую школьницу
Фермера Джона Кописки оштрафовали за загрязнение земли нитратами
В 2019 году в 33 регионе 8,5 тысячи семей получили выплаты за рождение ребенка
Владимирцы привезли 8 медалей со всероссийских соревнований по радиоспорту
Владимирские гимнастки привезли четыре медали с российского турнира "Жемчужины Санкт-Петербурга"
Иваново стал ближе к Владимиру: какие новые возможности получили жители
В Коврове уничтожили семь коробок "нелегальных" яблок
В школах Владимирской области пройдут уроки, посвященные свойствам воды
Департамент природопользования администрации Владимирской области сменит название
Владимирских школьников приглашают на кибердиктант
В Лакинске управляющая компания не хотела делать пандус для мальчика-инвалида
Муромлянина и гусевчанина задержали с "синтетикой"
В Коврове закрыли "Fix Price" из-за нарушений пожарной безопасности
Ковровчанин, притворившись туристом, ограбил прохожего
Посетив выставки в Центре ИЗО, владимирцы получат в подарок книги
Владимирцы привезли 8 медалей с соревнований по радиоспорту в Ставрополе
В Александрове водитель бензовоза продавал на сторону бензин, а пустоты заполнял нефтепродуктами
Заезд с Лыбедской магистрали на Стрелецкую запретили
В Юрьев-Польском педагогу, которая взяла за ухо ученика, объявили выговор