Три четверти будущих первоклашек Владимира уже записали в школу

Владимирские родители уже подали 3 250 заявлений на прием детей в первый класс.

- Мы ожидаем, что в этом учебном году во Владимире в школу пойдут около 4000 первоклассников, примерно такое же количество, как и в прошлом. В 2018 году в школы города пошли 4120 первоклассников, - рассказала Ирина Пенькова, зам. начальника управления образования Владимира.

Традиционно самыми популярными в городе являются гимназии №35, 3, 23, 73 и школа №10 с углубленных изучением иностранных языков. Конкурс в них, по словам Ирины Пеньковой, составляет примерно 1,5 - 2 человека на место. В гимназии недостаточно подать обычное заявление, дети обязательно должны пройти собеседование, по итогам которого и принимается решение о приеме.

В остальные школы детей принимают по районам.

- В школы, закрепленные за определенными территориями, желательно подать заявление до 30 июня. Никто, конечно, не откажет, если родители придут позже, но начиная с 1 июля руководство школы может объявить о наличии свободных мест и начать принимать детей со всего города, независимо от территориального прикрепления. Если родители принесут заявление на прием в 1 класс, к примеру, в августе, может оказаться, что свободных мест в учебном заведении нет. Школа в этом случае имеет право отказать в приеме заявления – из-за отсутствия свободных мест, - пояснила Ирина Ивановна Пенькова.