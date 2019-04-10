За неубранный бурьян на участке накажут штрафом

Ловить хулиганов, которые поджигают сухую траву, дело сложное и почти безрезультатное.

- К сожалению, по факту поджога сухой травы редко удается поймать виновника: кто-то невзначай кинул окурок, а кто-то специально поджег. Если мы и выявляем нарушителей, то с помощью очевидцев или камер видеонаблюдения, - говорит начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы владимирского МЧС Юрий Арбузов.

Но камеры в лугах и на огородах не установлены. Вот и сходит все с рук хулиганам, которые даже не думают о последствиях. Поэтому ответственность за поджоги переходит на владельцев земель, которые вовремя не убрали сухую траву и бурьян с участков. Сначала устанавливают владельца, а потом присылают штраф до 5 тысяч рублей. Например, на владельца участка на улице Куйбышева, где подожгли траву на прошлой неделе, заведено административное дело.

Скоро штрафов будет больше. С 15 апреля на территории Владимирской области объявлен пожароопасный период, в который запрещено не только жечь траву, но и мусор, а также разводить костры в лесах и на берегах рек. С этого времени на виновников пожаров накладывается не только штраф в 5 тысяч рублей, но и уголовная ответственность.

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Половодье еще не началось

- Реки вскрыты ото льда, но на озерах еще наблюдается частичный ледостав. Сейчас идет подъем уровня воды, особенно на малых реках. На особом контроле у нас находится Александровский район и Судогодский — это территории, которые в первую очередь подвержены подтоплению, - рассказал Петр Денисов, заместитель начальника МЧС Владимирской области по защите, мониторингу и предупреждению ЧС. - В зону подтопления населенных пунктов реки еще не вышли. Но этому может поспособствовать плюсовая температура. Обстановку оценивают 11 гидрологических постов и 10 оперативных групп работают по территориям.

Всего на подтапливаемых территориях находятся 22 населенных пункта, в них — 1466 домов, где проживают больше трех тысяч человек. Еще 934 человека - в зоне отрезания.