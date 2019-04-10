Треть владимирских призывников отправится служить в Росгвардию

В этот весенний призыв из Владимирской области служить отправят около полутора тысяч человек, а за весь прошлый год из региона в армию ушло 2659 молодых людей. Большинство призывников отправится служить в сухопутные и воздушно-космические войска и Росгвардию. Кстати, последняя все больше привлекает молодых людей: каждый призыв туда отправляется около 30% владимирцев.

На корабль – по контракту

А вот ВДВ, куда владимирцы стараются попасть с не меньшей страстью, принимает примерно 5,5 % будущих срочников. Туда строгий отбор: нужен и рост не ниже 175 сантиметров и группа категории А. В весенний призыв десантниками станут 30 ребят, еще двое отправятся в рязанское военное училище. Около 150 человек поедут в Ковровский учебный центр, где полгода будут обучаться военным премудростям, еще пятнадцать, в основном семейных или имеющих пожилых родственников, оправят в Муром, столько же – в подшефную часть в Севастополь. Правда, служить в морфлоте владимирцам скорее всего не придется.

- За год срочной службы очень тяжело изучить все тонкости, слишком большой объем информации, поэтому туда стараются брать контрактников. Призывников покрепче берут в морскую пехоту, остальные тоже проходят службу на суше, - отметил военком Владимирской области Владимир Кручинин.

Призывникам предлагают за счет военных освоить и вполне мирные специальности: водитель различных категорий, водитель-механик или даже водитель-парашютист. У последнего, кстати, больше шансов попасть в элитные войска.

Пройти комиссию дважды

Главный военком области отметил, что более 70% юношей годны к военной службе. Большинство отбракованных по состоянию здоровья подвели психоневрологические заболевания, проблемы с кровообращением и костно-мышечной системой. Значительно возросло и количество молодых людей с ожирением.

- С ожирением 2-3 степени не призывают на военную службу. У молодых людей снизилась активность, не только в личное время, но и в перерывах во время учеты они не двигаются, как мы раньше, а сидят в телефонах, – отметил Владимир Кручинин.

Впрочем, если молодой человек, признанный негодным к службе по состоянию здоровья, похудел или избавился от недуга, он может пройти медкомиссию заново. И если его признают годным – отслужить, а потом строить карьеру в тех отраслях, которые раньше для него были закрыты. В прошлом году такой возможностью воспользовались сорок человек, а годными признали только шестнадцать. Все они отправились в армию.

Служить на почту

В военкоматах готовы пойти навстречу призывникам, которые в силу убеждений не могут взять в руки оружие. Им предложат альтернативную службу – для большинства это будет работа в почтовых отделениях родной области, где постоянно не хватает сотрудников. Пока такой возможностью воспользовались десять владимирцев. Правда, чтобы стать альтернативщиком надо заранее, до начала призыва, явиться в родной военкомат и сообщить о своем желании.

А вот с уклонистами, число которых тоже растет, намерены бороться. Сейчас в розыске 1788 человек, а еще 1 января их было 1653. Обнаруженных уклонистов привлекают не только к административной, но и к уголовной ответственности. В прошлом году суды рассмотрели восемнадцать таких дел, молодые люди отделались штрафами от семи до 50 тысяч рублей. Реальный срок – а статья предусматривает до двух лет лишения свободы – не дали никому из них.