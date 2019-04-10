Дачников и селян Владимирской области заставят платить за вывоз мусора

С 1 сентября во Владимирской области начнет действовать новая схема вывоза мусора. Регион поделен на три зоны, где будут работать три разных фирмы-оператора. Они начнут собирать деньги за мусор со всех, кто не платил за него раньше, и будут решать проблемы с обанкротившимися полигонами. Обо всем этом врио вице-губернатора по ЖКХ Владимирской области Александр Байер поговорил с представителями компаний-мусороперевозчиков.

Платить заставят всех

Главный вопрос мусорной реформы - денежный. Именно жители области будут оплачивать переход на современную систему утилизации мусора, поэтому региональным операторам придется научиться собирать деньги с населения. Тариф на вывоз мусора станет известен только летом, но уже сейчас понятно, что он подрастет. Кроме того, региональные операторы будут собирать деньги с тех, кто раньше за вывоз мусора ничего не платил. Например, с дачников или с деревенских жителей, которые привыкли выбрасывать мусор в ближайший лес и не понимают, за что они должны платить.

Для работы с такими гражданами даже придумали специальный термин - "досбор".

- Есть огромное количество мусорообразователей, которые не знают, что надо платить, - пояснил врио вице-губернатора по ЖКХ Александр Байер. - Это - резерв, который есть у регоператоров. Как показывает практика соседних регионов, весь накал регоператоров в первые три-пять месяцев идет на "досбор".

Вместе с тем, в администрации области считают, что эффект от перехода на новую систему утилизации мусора должен быть заметен быстро.

Александр Байер и Руслан БариновФото: Сергей МОРКОВКИН

- Меня никогда не пугают слова о том, что инвестиции должны лечь на плечи жителей, - пояснил Александр Байер. - Главное - скорость инвестирования. Изменений ждут сегодня.

При поиске региональных операторов власти хотят отдать предпочтение местным фирмам. При этом, если в регионе захочет работать фирма из другой области, ей придется сильно снижать цены.

Проблем нет только в южной зоне

Самые большие сложности ожидаются с западной зоной, примыкающей к Московской области. Там территориальной схемой определено аж пять полигонов (один - резервный). Александр Байер заявил, что ожидает определенной напряженности в этом регионе.

- Там пять полигонов в схеме. Понятно, что как только будет опубликовано постановление о торгах, там будут интересные события. Он у нас прифронтовой в плане московского мусора как темы. И эта тема сейчас тихая, но скоро будет громкой, - заявил вице-губернатор.

Много проблем в самой большой второй зоне, куда входят Владимир и Ковров. Схемой в ней предусмотрен один полигон, и это печально известная "Марьинка".

- Полигон в банкротном состоянии, - пояснил Александр Байер. - Кредиторы, акционеры и менеджмент его просто растаскивают в разные стороны. Оператору, который будет участвовать в торгах на право работать в этой зоне, придется держать в уме "план Б", если неожиданно "Марьинка" поставит шлагбаум.

С одной стороны, как пояснил директор департамента природных ресурсов Руслан Баринов, просто взять и закрыть полигон нельзя, такое решение чревато уголовной ответственностью. С другой, региональный оператор спокойно может сказать такому полигону до свидания и ставить вопрос о создании другого полигона. При этом, глава ведомства дал понять, что у департамента есть различные рычаги влияния на такой полигон. Например, введение чрезвычайной ситуации.

Территориальная схема по обращению с мусором

КСТАТИ

За машинами с мусором будут следить онлайн

Власти собираются внедрить несколько систем контроля за вывозом мусора. В частности, недавно было создано ГБУ "Экология региона", которое будет следить за тем, кто и когда сваливает мусор в области. Машины с отходами будут постоянно под наблюдением "большого брата". И если груженная машина не доедет до полигона, нарушителя ждет штраф.

Кстати, не менее важной проблемой станет мусор, накопленный за последние десятилетия. Региональные операторы не отвечают за свалки, появившиеся 10-20 лет назад. Этот мусор должен вывозить собственник земли, как правило это - муниципалитет. Получится ли у региональных операторов заставить местные власти прибраться, покажет время.