В Киржачском районе сгорел многоквартирный деревянный дом

Пожар в двухэтажном деревянном доме на улице Больничная в поселке Горка Киржачского района начался в понедельник, 8 апреля, около половины седьмого вечера. В 18.55 о пожаре сообщили в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области.

Спасатели прибыли в течение нескольких минут

Пожарные оперативно выехали по вызову - в 19.07 уже приступили к тушению, но дом уже горел целиком, крыша провалилась. В УМЧС говорят, что это значит, о пожаре сообщили слишком поздно, когда огонь уже охватил площадь в несколько сотен квадратных метров. Жители всех квартир - всего 24 человека, среди которых были и дети - сумели сами выбраться из горящего дома, никто из них не пострадал. Однако дом и все имущество жильцов сгорели почти полностью.

Без жилья оказались 24 человека, в том числе 8 детей.

Огонь был потушен в 20.47. Общая площадь пожара составила 800 квадратных метров. Пожар тушили 16 единиц техники и 43 человек. Жители сгоревшего дома пока разместились у знакомых и родственников. Им был предложен временный пункт размещения, но все отказались.

Одна из возможных причин пожара - неисправная проводка

В МЧС выясняют причину пожара, однако местные жители считают, что виновата плохая проводка - дом старый, за электрикой никто не следил. Возможно, кто-то из жильцов пользовался самодельным обогревателем.

Не исключено также, что пожар случился из-за неисправной печки в одной из квартир - дом имел печное отопление.